L’Agenzia per lo Sport dona 20 libri per bambini alla scuola primaria Ernesto di Rosignano

La consegna ieri mattina con la scrittrice Susanna Dell’Omo

Rosignano: Un romanzo illustrato che è anche un po’ una guida del territorio, per piccoli ma anche grandi, ironico e coinvolgente. Si intitola “Le avventure di Ciclamino e Marrico” il libro scritto da Susanna Dell’Omo e acquistato dall’Agenzia per lo Sport di Rosignano come dono alle classi della scuola primaria Ernesto di Rosignano Solvay.

La consegna è avvenuta ieri mattina alla presenza di alcuni alunni della scuola, insieme alle loro insegnanti e alla dirigente scolastica Elisabetta Libralato che ha ringraziato per il gesto e l’opportunità. A rappresentare l’Agenzia per lo Sport di Rosignano è stata la consigliera Isa Giudici. Con loro anche la scrittrice di Castiglioncello Susanna Dell’Omo che ha raccontato agli alunni alcune delle peripezie vissute da Ciclamino e Marrico durante il loro viaggio tra la pineta dei Tomboli e le sette bellissime isole dell’arcipelago toscano.

“Non è solo un bel libro, con bellissime illustrazioni - ha spiegato Isa Giudici - ma è anche un modo per far conoscere ai ragazzi curiosità, luoghi e aneddoti del territorio dove viviamo e di tutte le isole così vicine a noi. Abbiamo scelto di acquistare 20 copie e donarle alla scuola nell’ottica di una importante collaborazione che la nostra Agenzia ha intrapreso con l’istituto ormai da anni. Un ringraziamento alla dirigente da sempre disponibile e aperta a collaborazioni e progetti per la formazione dei nostri ragazzi”.