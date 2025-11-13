Il Controllo del Vicinato di Grosseto celebra dieci anni di impegno per la sicurezza e la solidarietà tra cittadini

Il coordinamento comunale dei C.d.V. traccia un consuntivo degli importanti risultati raggiunti.

Grosseto: Il Controllo del Vicinato a Grosseto festeggia quest’anno dieci anni di attività, un traguardo importante che testimonia l’impegno costante dei cittadini nel promuovere una cultura della collaborazione, della prevenzione e della sicurezza partecipata.

Nato nel 2015 come iniziativa spontanea di residenti desiderosi di contribuire alla tutela del proprio quartiere, il progetto si è progressivamente diffuso in tutta la città e nelle frazione, diventando un punto di riferimento per il dialogo tra i cittadini, le Forze dell’Ordine e le Istituzioni locali.

“Dieci anni fa abbiamo creduto nella forza del vicinato, nella possibilità che l’attenzione reciproca potesse rendere le nostre strade più sicure e solidali. Oggi possiamo dire che quel sogno è diventato una realtà concreta - dichiara il fondatore Sergio Rubegni, referente dell’Associazione Controllo del Vicinato per Grosseto Comune -. È fondamentale evitare azioni illegali come ronde, pedinamenti o interventi personali, e comunicare esclusivamente tramite i canali ufficiali”.

Il primo gruppo costituito è il CdV Chiocciolaia-Cernaia-Squadre Basse creato e coordinato da Luigi Ciccone, quello più numeroso, con circa 400 aderenti, è il CdV L’Oliveto creato e coordinato dal Dr. Paolo Madrucci.

Il Controllo del Vicinato di Grosseto, a cominciare dall’anno 2015 ha raggiunto i seguenti obiettivi: ottenimento del Protocollo d’intesa sul CDV in ambito comunale siglato tra Sindaco e Prefetto; firma di una lettera d’intenti tra Sindaco di Grosseto e Associazione Controllo del Vicinato; firma di un Vademecum operativo per i coordinatori tra Sindaco di Grosseto e Delegato per Grosseto di A.C.d.V.; conferimento di Delega da parte Sindaco al Dr. Amedeo Vasellini per i rapporti con i Gruppi del Vicinato.

I gruppi costituiti dall’Associazione Controllo del Vicinato a far data dall’anno 2015 a Grosseto Comune sono 26, di seguito l’elenco alfabetico complessivo:

Alberese, Barbaruta, Braccagni-Montepescali, Casotto dei Pescatori, Chiocciolaie-Cernaia-Squadre Basse, Grosseto Aurelia Antica-Stadio-Gorarella, Grosseto-Barbanella-Verde Maremma, Grosseto Centro Storico, Grosseto Corso Carducci-Piazza Dante, Grosseto L’Oliveto, Grosseto Parco Diversivo, Grosseto Piazza Albegna, Grosseto Piazza Caduti Polizia di Stato, Grosseto Piazza Indipendenza-via Ginori, Grosseto Piazza Rosselli, Grosseto Quattro Poderi

Grosseto via Mazzini-Piazza del Sale, Grosseto via Roma, Grosseto via Zircone, Grosseto vie Saffi – Solferino, Grosseto Zona Artigianale nord, Marina di Grosseto, Principina Mare, Rispescia, Roselle-via Senese, Versegge.

Creare un Gruppo del Vicinato a Grosseto è molto semplice, per ricevere informazioni è sufficiente scrivere all’indirizzo email buonvicinatogrosseto@gmail.com o chiamare il n. telefonico 339 7239258.

Oppure consultare il sito web nazionale all’indirizzo: https://www.acdvevents.it/.



