I misteri dei Templari sull’Amiata: al Castello di Arcidosso la presentazione della nuova guida ai simboli sacri

Domenica 16 novembre, alle ore 11:00, gli autori Daniele Cerboni e Simone Fagioli presentano un’opera inedita che invita i lettori a una “caccia al tesoro” tra 19 borghi delle province di Grosseto e Siena.

Arcidosso: Il fascino eterno della storia templare incontra i paesaggi del Monte Amiata in un evento culturale imperdibile. Domenica 16 novembre, alle ore 11:00, presso la suggestiva cornice del Castello Aldobrandesco di Arcidosso, si terrà la presentazione ufficiale del volume “Guida ai simboli templari. Amiata di Grosseto e Siena”, edito da Effigi.

Il libro, firmato da Daniele Cerboni e Simone Fagioli, non è una semplice guida turistica, ma un’opera sui generis che accompagna il lettore attraverso diciannove località individuate tra le province di Grosseto e Siena. Attraverso un ricco corredo fotografico e didascalie essenziali, gli autori invitano a una vera e propria “caccia al tesoro” di borgo in borgo, alla ricerca di simboli nascosti, croci patenti, nodi di Salomone e altre tracce lasciate dai Cavalieri del Tempio.

Come spiegano gli autori nel testo, l’obiettivo è dare voce alle “pietre parlanti” dell’Amiata: simboli incisi su mura, chiese e palazzi che, seppur talvolta “disinnescati” dal tempo, conservano ancora la potenza del mito e della storia sacra. Il volume arricchisce la ricerca iconografica con cenni storici curiosi, inusuali e tratti da pubblicazioni rare tra Settecento e Novecento, offrendo uno sguardo non ordinario sul territorio.

Le località esplorate nel volume includono, tra le altre: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Castiglione d’Orcia, Manciano, Pitigliano, Radicofani, Roccalbegna, Santa Fiora, Semproniano e Sovana.

L’incontro, a ingresso gratuito, si svolgerà nella sala al pianterreno del Castello Aldobrandesco di Arcidosso, Piazzetta del Castello 3.

Il programma degli interventi prevede:

• Saluti istituzionali di Ugo Quattrini, Assessore alla Cultura del Comune di Arcidosso.

• Intervento di Mario Papalini, editore di Effigi.

• Presentazione a cura degli autori, Daniele Cerboni e Simone Fagioli.

L’evento è organizzato con il supporto del Polo Museale di Arcidosso e della casa editrice Effigi.



