Giannutri: già si pensa alla prossima turnazione per l'assistenza sanitaria

Giannutri: Nel corso dell’ultima stagione turistica, sull’isola di Giannutri è stato attivo un importante presidio di primo intervento sanitario, grazie a un accordo tra la Croce Rossa Italiana – Comitato Costa d’Argento, l’Amministrazione Comunale dell’Isola del Giglio, il Comitato Regionale CRI Toscana e il Servizio di Pronto Intervento 118 dell’ASL Toscana Sud Est.

La postazione, operativa per tutto il periodo estivo, è stata resa possibile anche grazie alla presenza costante dei volontari della Croce Rossa presenti sull’isola e alla disponibilità di un’autoambulanza, che ha garantito un prezioso supporto al servizio di elisoccorso Pegaso 118.

La presenza della Croce Rossa Italiana ha permesso di assicurare anche un’attività infermieristica continuativa, consentendo così di gestire direttamente sul posto i piccoli infortuni e liberando il servizio di elisoccorso per gli interventi che richiedevano ricovero ospedaliero o cure specialistiche.

Il presidio è stato costantemente coperto da una turnazione settimanale, con la presenza di almeno due operatori, di cui uno con qualifica infermieristica e un’esperienza professionale ultradecennale. Per buona parte della stagione è stato inoltre presente anche un medico.

L’attività è stata svolta interamente da personale specialistico volontario della Croce Rossa Italiana, coinvolgendo medici e volontari provenienti da comitati di tutta Italia.

La Croce Rossa Italiana garantisce sull’isola di Giannutri, anche durante tutto l’anno, la possibilità di usufruire di questo servizio programmato, mantenendo una presenza periodica dei propri volontari e una foresteria destinata all’ospitalità degli operatori.

Il Comitato CRI Costa d’Argento ringrazia per la collaborazione CRI Toscana, Banca Tema, Comune di Isola del Giglio, Società di Navigazione Maregiglio, Carrozzeria Pazzaglia. Un ringraziamento particolare a Piera Casalini per la turnazione e l’organizzazione, e al Dott. Giorgio Rizzardi per la direzione sanitaria, unitamente a tutti gli altri volontari che hanno reso possibile questa importante iniziativa.

Per ulteriori informazioni sul servizio, nato con l’obiettivo di non abbandonare i piccoli centri e le isole minori, è possibile scrivere a costadargento@cri.it



