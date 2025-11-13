Atti vandalici a Senzuno, il Sindaco Buoncristiani incontra il Prefetto

Follonica: «A seguito degli ultimi episodi avvenuti nel quartiere Senzuno - dichiara il Sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani - e di un mio sopralluogo sul posto con l’assessore alla Sicurezza Giorgio Poggetti, ho ottenuto un incontro con il Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, incontro che avverrà all’inizio della prossima settimana e che vedrà la partecipazione anche di alcuni rappresentanti della zona».

«Sarà l’occasione - prosegue il Sindaco - per rinnovare l’attenzione di questa Amministrazione comunale per il quartiere Senzuno e altre aree sensibili, chiedendo l’effettuazione di servizi congiunti anche con il supporto della nostra Polizia municipale, già al lavoro e che voglio ringraziare.

Tra l’altro ho avuto conferma che, da domenica, ulteriori tre carabinieri hanno rinforzato l’organico della locale Stazione: sono certo che ciò si tradurrà in un incremento dei servizi di controllo sul territorio con particolare riferimento alle zone critiche di Follonica».







