A Sarteano un incontro pubblico su Microcredito e Solidarietà

Si svolgerà lunedì 17 novembre presso la Sala Mostre e presenterà gli strumenti per sostenere le persone che vivono una situazione di temporanea difficoltà economica

Sarteano: Il prossimo lunedì 17 novembre alle ore 17:30, presso la Sala Mostre di Sarteano, si terrà un incontro formativo aperto alla cittadinanza dedicato al Microcredito di Solidarietà Impresa Sociale S.p.A. Si tratta di una realtà nata nel 2006 e composta da Banca Monte dei Paschi di Siena, Provincia di Siena, Comuni della Provincia, enti religiosi e associazioni di volontariato, punto di riferimento per il nostro territorio per chi si trova in momentanea difficoltà economica.

L’iniziativa è promossa dalla Consigliera comunale di Sarteano, Vittoria Tramonti, recentemente nominata consigliera all’interno del Consiglio d’Amministrazione del Microcredito di Solidarietà, con l’obiettivo di far conoscere da vicino il funzionamento di uno strumento capace di offrire un aiuto concreto a chi non può accedere ai canali bancari tradizionali.

Il Microcredito di Solidarietà, trasformato da poco in Impresa Sociale, può oggi proseguire nella propria attività di sostegno alle comunità delle province di Siena, Grosseto, Arezzo e Massa Carrara, operando senza scopo di lucro e indirizzando la propria azione verso persone fisiche in difficoltà economica e sociale.

Attraverso piccoli prestiti, il Microcredito consente di far fronte a spese urgenti legate a beni e servizi primari – come il pagamento di bollette, affitti arretrati, spese mediche, tasse universitarie, corsi di formazione, acquisto di auto usate per motivi di lavoro o familiari – offrendo una risposta tempestiva e solidale a chi vive situazioni temporanee di disagio.

“D’accordo con i dieci Sindaci dell’Unione dei Comuni abbiamo deciso, insieme e al Direttore e al Presidente del Microcredito, di organizzare questo incontro per aumentare la conoscenza e la consapevolezza, tra gli abitanti del nostro territorio, sulle possibilità di prestito economico. – è il commento della Consigliera Vittoria Tramonti - Quello di lunedì vuole essere un momento di collaborazione, fornendo anche una guida “pratica” su dove recarsi e chi contattare per presentare domanda. Speriamo che con una maggiore informazione le persone siano più libere di ricorrere al prestito qualora ce ne sia bisogno, o possano a loro volta informare chi si trova in difficoltà economica.”

Durante l’incontro di lunedì 17 novembre interverranno Giorgio Pernici, Presidente del Microcredito di Solidarietà di Siena, e Camillo Latto, Direttore generale, che illustreranno le modalità di accesso al servizio, i criteri di valutazione e le finalità sociali del progetto.

L’iniziativa è patrocinata dall’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese e si inserisce nel percorso di attenzione e sostegno che le dieci amministrazioni comunali dell’area dedicano ai temi della solidarietà e dell’inclusione, promuovendo occasioni di confronto e conoscenza per rafforzare la coesione sociale e la vicinanza alle persone e alle famiglie in difficoltà.



