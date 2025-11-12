“Semi di rispetto”, sabato 15 all’auditorium di via Verdi

Cecina: “Semi di rispetto”, per contrastare la violenza di genere seminando cultura, partendo dalla prevenzione. “Tutto parte dalla volontà di fare rete e di impegnarci tutti insieme su quelli che riteniamo essere temi importanti per la comunità, partendo dalla nostra esperienza sul territorio. E la violenza di genere ci sembra un tema quanto mai urgente e attuale”. A presentare l’iniziativa Stefano Creatini, Vanessa Candela e Silvia Buti. “Proviamo a declinare il tema del rispetto e della prevenzione della violenza di genere declinandolo per le varie fasi della vita. E partendo da quello che possiamo insegnare ai più piccoli”.

La giornata prevede, a partire dalle ore 10.00, interventi su “Educare alla parità din dalla scuola d’infanzia” con la psicologa Ilaria Raia e “Amore e dinamiche tossiche” con la psicoterapeuta Vanessa Candela, intervellati da momenti musicali. Alle 12.30 spazio al Centro Antiviolenza e alla coordinatrice Elisa Maggi che ne illustrerà le attività. L’avvocata Patrizia Cecconi alle 12.45 parlerà di “Famiglia e genitorialità: proteggere i più piccoli dalla violenza assistita”. L’iniziativa vede anche il sostegno di Coop che sarà presente per illustrare la propria campagna “Dire, fare, amare” a sostegno dell’introduzione dell’educazione affettiva nelle scuole. Il pomeriggio sarà invece dedicato a workshop guidati da Paola Carducci e Laura Sederini, psicologhe.

“Ogni gesto, ogni voce, ogni sguardo può diventare un seme di rispetto - tiene a sottolineare l’assessora alle Politiche Sociali Simona Salvadori -. E’ bello che questa iniziativa nasca da dei professionisti che vogliono mettere le loro competenze al servizio della comunità. Sono tanti i temi che vorrebbero affrontare e sono sicura che questa iniziativa sarà solo la prima di una lunga serie e che le realtà coinvolte saranno sempre di più”.

Semi di Rispetto ha anche il patrocinio della Società della Salute. La partecipazione è libera e gratuita.