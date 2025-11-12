Le iniziative della Croce Rossa Costa d’Argento nel segno delle tradizioni

La Croce Rossa Italiana – Comitato Costa d’Argento continua a portare avanti con impegno le tradizioni delle storiche patronesse, rinnovando ogni anno lo spirito di solidarietà e partecipazione che da sempre la contraddistingue.

Monte Argentario: Tra le iniziative più sentite figurano la partecipazione a Gustatus, il tradizionale evento autunnale dedicato ai sapori e alle eccellenze del territorio, e il mercatino di Natale, ormai appuntamento fisso per la comunità locale. Queste manifestazioni rappresentano non solo un momento di incontro e convivialità, ma anche un’importante occasione per promuovere le attività della Croce Rossa e raccogliere fondi destinati all’acquisto di nuovi mezzi e attrezzature a supporto del servizio sul territorio.

Nella foto: Pina, una delle patronesse storiche della Croce Rossa Costa d’Argento, simbolo di dedizione e continuità nel tempo.

Foto Servizio di Piera Casalini



