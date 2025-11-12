La cartolina di Porto Santo Stefano scalo crocieristico di transito

Martedì 11 novembre a Porto Santo Stefano si è vista di nuovo una grande nave da crociera alla fonda vicino al centro abitato, naturalmente con i motori accesi e relative emissioni e tanti pullman davanti piazzale Candi, anche loro con i grossi scappamenti in funzione in attesa di portare ad altre mete i suoi crocieristi.

Porto Santo Stefano: Le stesse immagini si sono viste ed odori respirati per tutta la stagione estiva, con le circa 50 navi da crociera giunte a Porto Santo Stefano, diverse delle quali hanno anche monopolìzzato il molo Garibaldi, storica passeggiata cosi interdetta da guardia giurata per tutta la giornata della loro sosta. Alcuni dei pochi passeggeri forse perché anziani sono rimasti a Porto Santo Stefano e sono capitati davanti la sede di Artemare Club al Corso Umberto I, chiedendo della “main street” del paese e sono rimasti stupiti dall’indicazione che la stavano calpestando, con attenzione per i diversi buchi e avvallamenti dei simil sanpietrini, per i negozi e le attività chiuse. Sicuramente riporteranno a casa il tanto raccontato bel ricordo di Porto Santo Stefano!



