Almaremma vince il “Tuscany food awards"

L’azienda agricola capalbiese ha ottenuto un importante riconoscimento per la categoria “Birrifici”

Capalbio: Per la categoria "Birrifici", la capalbiese Almaremma si è aggiudicata il "Tuscany food awards", un riconoscimento dell’Associazione Italy food award che premia le eccellenze del territorio che contribuiscono all'arricchimento del patrimonio agroalimentare.

"Congratulazioni - commenta il sindaco Gianfranco Chelini - a un'azienda agricola locale che con impegno e passione non solo fa un ottimo prodotto, ma qualifica e onora tutto il nostro territorio. L’azienda agricola Almaremma, oltre a rappresentare un’eccellenza nostrana, è anche una testimonianza importante che dimostra che in Maremma si può e si deve investire, partendo da un’idea, da una passione e lavorare senza imporsi alcun limite”.

Il birrificio agricolo Almaremma nasce dalla passione dei proprietari capalbiesi Chiara Torracchi e Andrea Lelli. “Ogni nostra birra – commenta Lelli – è un racconto sincero della Toscana più autentica, delle sue stagioni, dei suoi profumi e del ritmo lento e vero della campagna. Siamo orgogliosi di questo riconoscimento perché premia la nostra visione iniziale, il nostro progetto di investire su un prodotto che non segue la moda, ma le emozioni. Il ‘Tuscany food awards’ per noi non è un traguardo, ma un punto di partenza che ci sprona a continuare su questa strada, ovvero far vivere la Maremma dentro un bicchiere di birra”.

“Tuscany food award”. Il riconoscimento viene assegnato dall’Associazione Italy food award, fondata dal giornalista e consulente della comunicazione Donato Ala Giordano. L’obiettivo è quello di promuovere, valorizzare e fornire opportunità di sviluppo concrete per le aziende.

Per conoscere l’azienda agricola Almaremma è possibile visitare il sito http://bit.ly/4ndHP7N .

(foto Studio Kalimero)