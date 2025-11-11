Il Comune di Grosseto aderisce ai “Progetti speciali” della Fondazione Polo Universitario Grossetano

Grosseto: La giunta comunale di Grosseto ha approvato la delibera di adesione alla proposta di “Progetti speciali” presentata dalla Fondazione Polo Universitario Grossetano, un insieme di iniziative dedicate alla formazione accademica, alla ricerca di interesse pubblico, alla divulgazione scientifica e alla promozione culturale. L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nel sostenere la crescita del territorio attraverso la collaborazione con la Fondazione universitaria, ente del Terzo Settore di cui il comune è socio fondatore, con un contributo complessivo di 32mila euro destinato alla realizzazione delle attività nel bimestre novembre–dicembre 2025.

«La formazione, la conoscenza e la ricerca – ha spiegato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – sono strumenti fondamentali per lo sviluppo della comunità locale. Con questa delibera intendiamo sostenere un progetto ampio e qualificato, capace di unire mondo accademico, scuole, enti pubblici e società civile attorno a temi strategici per il futuro del nostro territorio».

Il programma dei “Progetti speciali” comprende cinque iniziative di particolare rilievo per la città e la provincia di Grosseto:

Il primo progetto è un percorso di educazione scientifica e ambientale rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, con attività divulgative per la cittadinanza e uno studio approfondito sulla situazione idrica locale legata al comparto agricolo. L’iniziativa coinvolge numerosi partner istituzionali e scientifici tra cui l’Università di Siena, Arpat, Acquedotto del Fiora, Consorzio di Bonifica, Lamma e Legambiente.

Il secondo progetto, in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale e la Prefettura, punta a creare una rete stabile tra scuole e università per favorire percorsi di orientamento verticale e incentivare le discipline Stem (Science, technology, engineering and mathematics), cruciali per la competitività del territorio.

Una terza iniziativa sarà svolta in sinergia con i dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze Politiche dell’Università di Siena: verranno promossi percorsi di formazione e aggiornamento per amministratori, funzionari pubblici e professionisti.

Inoltre sarà istituito un laboratorio multidisciplinare riconosciuto dall’Università di Siena, dedicato alla promozione della cultura tecnico-scientifica e alla didattica innovativa.

Le attività 2025/2026 comprenderanno laboratori pratici, iniziative divulgative e collaborazioni con le scuole di tutto il territorio provinciale.

Infine saranno organizzati un ciclo di seminari, convegni e giornate di studio su temi di interesse culturale e sociale, parte integrante delle attività di “Terza Missione” della Fondazione, con l’obiettivo di promuovere una cittadinanza attiva e consapevole.

«L’adesione del Comune ai progetti della Fondazione Polo Universitario Grossetano – ha sottolineato l’assessore alla Cultura Luca Agresti – rappresenta un passo concreto verso una città sempre più attenta alla formazione e all’innovazione. Queste iniziative permetteranno di coinvolgere studenti, professionisti, enti locali e cittadini in un percorso condiviso di crescita culturale e civile».