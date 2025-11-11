ASD Balance consegna la petizione per l’illuminazione dello skatepark

Nei giorni scorsi l’ASD Balance ha incontrato l’assessora allo Sport del Comune di Follonica, Azzurra Droghini, per presentare ufficialmente la petizione promossa a sostegno dell’illuminazione dello skatepark comunale.

Follonica: L’associazione ha evidenziato come la partecipazione dei cittadini sia stata ampia, sottolineando che il risultato ottenuto rappresenta un segnale dell’interesse e dell’attaccamento della comunità verso uno spazio dedicato allo sport e all’aggregazione giovanile.

Nel corso dell’incontro, l’amministrazione comunale ha comunicato che l’intervento per l’illuminazione dello skatepark è stato inserito all’interno del Piano delle opere pubbliche. L’ASD Balance ha accolto con soddisfazione la decisione, definendola un segno di attenzione e ascolto nei confronti dei giovani e delle realtà sportive locali.

L’associazione ha inoltre espresso la convinzione che la petizione abbia contribuito, nel suo piccolo, a dare voce a un’esigenza reale della cittadinanza. Ha ricordato che il valore di questa iniziativa collettiva risulta ancora più evidente alla luce dei recenti episodi di vandalismo verificatisi nello skatepark, tra cui la distruzione di una panchina, episodi che avevano suscitato preoccupazione per l’integrità delle strutture sportive.

L’ASD Balance ha infine ribadito come progetti condivisi di questo tipo possano contribuire a rafforzare il senso civico, a tutelare gli spazi pubblici e a restituire alla città luoghi vissuti, rispettati e sicuri. L’associazione ha ringraziato l’amministrazione comunale per la disponibilità al dialogo e ha confermato la propria volontà di continuare la collaborazione con le istituzioni a beneficio della comunità sportiva e dei giovani.