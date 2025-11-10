Successo e partecipazione record per Pedale Rosso a Cecina: l'arte di Lodola illumina il Teatro E. De Filippo

La città risponde con entusiasmo all'appello di Marianella Bargilli e Paolo Bettini, mobilitandosi in bici e a piedi contro la violenza di genere. L'evento culmina con la svelatura sul palco dell’Opera luminosa "L'Attesa" donata da Castagneto Banca 1910 al Comune di Cecina, simbolo di speranza e impegno per la parità.

Cecina: Una straordinaria ondata di solidarietà ha colorato Cecina domenica 9 novembre, confermando il grande successo della nuova tappa di Pedale Rosso. Moltissime persone hanno percorso in bicicletta e a piedi le vie cittadine, rispondendo all'iniziativa di Marianella Bargilli e Paolo Bettini per sensibilizzare sul tema a sostegno dell’ODV Contro la violenza di genere.

L'evento si è concluso al Teatro E. De Filippo, dove la solidarietà sportiva ha incontrato la cultura e le istituzioni. Gli ideatori, Marianella Bargilli e Paolo Bettini, hanno espresso grande emozione per l'accoglienza ricevuta nella loro città e hanno già tracciato il prossimo orizzonte del progetto:

"Siamo profondamente felici e soddisfatti per l'esito di 'Pedale Rosso' nella nostra città. Proprio qui a Cecina, dove il progetto ha avuto la sua genesi, abbiamo toccato con mano l'affetto e l'impegno della comunità. Stiamo già costruendo nuove alleanze per i prossimi, importanti passi del nostro cammino. Il successo ci spinge a lavorare ancora più duramente per aiutare sempre più donne in difficoltà." "Il nostro ringraziamento va in primis alla sindaca Lia Burgalassi e tutta l’amministrazione del Comune di Cecina, al Teatro De Filippo e alla banca di Castagneto 1910 per la donazione de L’Attesa alla città. Poi a tutte quelle realtà del territorio che con entusiasmo si stanno impegnando concretamente al nostro fianco come INEOS INOVIN, per aver fornito tutta la gadgettstica dalle pettorine ai fischietti e le borsine che sono state fornite a tutti i partecipanti, contribuendo a rendere visibile e condivisa la partecipazione. Un gesto che si inserisce perfettamente in un tema su cui INEOS è da tempo in prima linea: è infatti la prima realtà del comparto chimico toscano ad aver ottenuto la certificazione per la parità di genere, un riconoscimento che testimonia il suo impegno concreto verso l’equità, l’inclusione e il rispetto.

Pedale Rosso ringrazia CROSSOVER SERVIZI per il prezioso sostegno e la condivisione di valori che trasformano ogni progetto in un’occasione di crescita comune e ancora acqua Idla Dpiù e Caffè Aliseo per il supporto al Villaggio Pedale Rosso love COSMEDICAL, just 4 you in collaborazione con Cross Over, grazie per gli zainetti di “prima necessità” che sono stati donati al Pronto Soccorso di Cecina e allo sportello Vanessa di Rosignano Solvay -da Pedale Rosso anche a Unicoop Etruria per il supporto e alla Filarmonica di Cecina che ha accompagnato l’evento con le sue performance musicali.

L'impegno del Comune è stato sottolineato dalla Sindaca di Cecina, Lia Burgalassi, che ha ringraziato i promotori e ha commentato la donazione artistica, fulcro della mattinata:

"Un'opera d'arte che accende la luce sulla speranza per un futuro di parità, in cui le donne non debbano avere paura di essere vittima di violenza. Ricorda la strada percorsa, il coraggio e la determinazione delle donne che ci hanno preceduto nella lotta per l'uguaglianza e celebra le donne di oggi, richiamando tutti all'impegno che dobbiamo mettere per garantire un domani ancora migliore per le donne che verranno. Grazie a Castagneto Banca per aver donato quest'installazione artistica alla comunità cecinese, e grazie a Marianella Bargilli e Paolo Bettini per aver portato nella nostra città questa iniziativa di sensibilizzazione e solidarietà."

L'arrivo al Teatro E. De Filippo ha culminato con la cerimonia di donazione e svelamento dell'opera "L’Attesa" del Maestro di fama mondiale Marco Lodola. L'opera – una suggestiva panchina luminosa raffigurante tre figure (una in bianco e nero e due colorate) – era posizionata sul palco, coperta dalle bandiere di Pedale Rosso. Di fronte al pubblico in sala, l'opera è stata accesa e svelata, trasformandosi in un patrimonio della città.

Il Direttore Generale di Castagneto Banca 1910, Fabrizio Mannari, ha così suggellato il gesto di mecenatismo: "Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla pedalata/camminata di solidarietà. Purtroppo, ogni giorno, migliaia di donne continuano a vivere nella paura. Parlare di violenza ed organizzare iniziative come questa significa accendere fari di speranza. Che questa panchina possa essere monito a tutte le donne che sono in difficoltà nel ricordare loro che esiste una rete di aiuto e sostegno dedicata."

La mattinata si è conclusa in sala con letture, testimonianze e interventi istituzionali, rafforzando la missione di Pedale Rosso di unire sport e cultura al servizio di una causa fondamentale.