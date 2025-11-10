Premi di studio agli studenti meritevoli dell’anno scolastico 2024/2025

Tarquinia: L’Amministrazione comunale rinnova l’iniziativa dei premi di studio per merito, destinati agli studenti neo diplomati e neo licenziati nell’anno scolastico 2024/2025 che si sono distinti per l’eccellenza dei risultati raggiunti nel proprio percorso di istruzione. “Con questi premi – dichiara l’assessora alla pubblica istruzione Sara Corridoni – vogliamo riconoscere e valorizzare l’impegno dei ragazzi e delle ragazze che, con dedizione e serietà, hanno raggiunto risultati eccellenti nel loro percorso di studi e incoraggiarli a proseguire con entusiasmo e responsabilità nel proprio cammino di crescita”.

Sono previsti due riconoscimenti: un premio individuale di 500 euro per chi ha conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con il punteggio di 100/100 e non abbia superato il 20esimo anno di età; un premio individuale di 200 euro per chi ha terminato la scuola secondaria di primo grado con il punteggio di 10/10 e non abbia superato il 15esimo anno di età. In entrambi i casi, i beneficiari dovranno essere residenti a Tarquinia e aver frequentato scuole statali o legalmente riconosciute, anche italiane all’estero o europee nell’ambito dell’Unione Europea.

Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 10 dicembre 2025. Due le modalità previste: possono essere consegnate presso l’ufficio Pubblica Istruzione (via Giuseppe Garibaldi 23), con appuntamento telefonico al numero 0766 849318, nei seguenti orari di apertura: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 13; il giovedì dalle 15 alle 17; inviate con PEC a pec@pec.comune.tarquinia.vt.it o con email a pubblica.istruzione@tarquinia.net. I requisiti richiesti per la partecipazione al bando, le informazioni e la modulistica sono presenti sul sito istituzionale del Comune di Tarquinia alla voce “Avvisi, notizie, comunicati”.



