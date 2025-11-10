Aduc: "Droghe illegali e inutili conferenze"

Firenze: "Si è tenuta la conferenza nazionale Dipendenze 2025, organizzata dal Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze / presidenza del Consiglio dei Ministri. Una passerella di tutti gli esperti politici e tecnici del settore col gradimento del governo, che hanno esposto le proprie ragioni per ribadire un impegno uguale a quello di ieri e a quello di domani per mantenere la situazione così com’è e non cambiare nulla. Come una conferenza contro un qualunque male incurabile, dove ognuno dice la sua a partire dal fatto che ciò di cui sta parlando è un male che continuerà ad essere incurabile. Più o meno condita di ideologia, con alcune concessioni al pietismo verso malati e carcerati, e tanti complimenti a se stessi per essere bravi ed apprezzati anche sul piano internazionale (come sempre, su qualunque argomento, ci ricordano gli esponenti del governo).

Il nodo politico è stato il dogma che “la droga fa schifo”. Poca riduzione del danno e narcotraffico come male necessario, sempre da combattere ma - come furto o assassinio, solo per lenire le conseguenze individuali, sociali e politiche.

In contemporanea si è tenuta una controconferenza antiproibizionista di diverse associazioni (2) che, rifiutata la loro partecipazione al simposio istituzionale, si sono visti anche malmenare dalla polizia quando alcuni di loro hanno manifestato il proprio dissenso all’esterno dello stesso.

Lodevoli e condivisibili le proposte della controconferenza, ha però sofferto l’eterno problema di questi incontri, la marginalità. Grazie anche al disinteresse culturale e politico (a parte le parole di circostanza) di tutta quella che viene riconosciuta come opposizione al proibizionismo, più o meno altalenanti rispetto ad essere pro o contro il governo perché, anche quando loro erano governo e maggioranza, nulla era cambiato in merito.

Appare evidente che - per pro e anti - a parte pochi appassionati, non essendo il tema di immediato riscontro elettorale (anche chi declama che “la droga fa schifo” è consapevole che il proprio elettorato percepisce a stento), viene preso in considerazione giusto per far vedere che “ci sono”, conclude Vincenzo Donvito Maxia - presidente Aduc.