A Follonica la cena si tinge di giallo

Follonica: Sabato 15 novembre 2025, alle ore 20:30, nel bistrot Altri Mondi, a Follonica (GR), la cena si tinge di giallo. Tra un piatto e l'altro i commensali saranno coinvolti in un'indagine poliziesca condotta da Sherlock Holmes, alias Franco De Rossi, con indizi e moventi da scoprire.

L'obiettivo? Gustare un'ottima cena e scoprire l'assassino, ovviamente, con tanto di premi per i migliori investigatori della serata e l'intervento di alcuni attori. La Compagnia del delitto (www.cattivabambina.it), diretta dalla scrittrice Paola Alberti, allieva di Dacia Maraini, è, infatti, specializzata in murder-parties, che sono eventi a enigma dal sapore british molto divertenti, per una serata originale all'insegna della caccia all'assassino.

Posti limitati, info-prenotazioni: tel. 366 614 8769.