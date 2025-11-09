Per tutte le donne Manuela Manetti del Soroptimist Club al Senato e a Gustatus

Orbetello: Manuela Manetti, attivissima presidente del Soroptimist Club International Orbetello Costa d’Argento nei giorni scorsi è stata a Roma al Senato della Repubblica e all’importante manifestazione Gustatus di Orbetello.

Al Senato della Repubblica ha rappresentato le “sorores” del Soroptimist Club International Orbetello Costa d'Argento alla Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, nell’ambito dell’incontro: “Osteoporosi – Report del Progetto nazionale SII”, promosso su iniziativa del senatore Bartolomeo Amidei e con il patrocinio del Senato, evento con la relazione della professoressa Annamaria Bernardi, dove sono intervenute personalità del mondo scientifico e istituzionale, tra cui Adriana Macchi, presidente nazionale Soroptimist, Annamaria Moretti, presidente Giseg, e Annamaria Colao, titolare della cattedra Unesco di Educazione alla Salute dell’Università di Napoli, Sabato scorso Manuele Manetti ha ricordato alo Spazio Conferenze del Maremma show Gustatus le importanti attività del suo club a favore di tutte le donne.

Il comandante Daniele Busetto che sostiene Soroptimist Club International Orbetello Costa d’Argento fin dal primo giorno della sua costituzione ricorda che la presidente Manuela Manetti fa parte della trenta donne titolate che hanno ricevuto il blazer di Artemare Club come la past president Edy Rita Bronchi.