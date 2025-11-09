Giani a 'Il Magnifico': "Serve la giusta frequenza per trasmettere ai giovani il senso delle istituzioni"

Firenze: Consegnati dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dal direttore del Festival ‘Il Magnifico’ Lorenzo Margarito i quattro premi dell’edizione 2025 del festival patrocinato dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto GiovaniSì per l’autonomia dei giovani, dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze, da Palazzo Medici Riccardi, da Destination Florence e Confcommercio.

La premiazione si è tenuta nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione Toscana. A ricevere il quattro trofei, che raffigurano il sigillo epistolare di Lorenzo il Magnifico e sono stati realizzati dalla Bottega Orafa di Paolo Penko, sono stati giovani artisti che hanno saputo distinguersi nel campo della musica, del cinema, delle arti visive, dello spettacolo, dello sport e in attività legate all’impegno sociale. In particolare l’edizione 2025 ha visto protagonisti il cantante Niccolò Filippucci , emerso dal talent Amici e in gara a Sanremo Giovani; l’attrice Giovanna Sannino, nota anche per il ruolo nella serie Mare Fuori; il duo Anna e Viola, creatrici del progetto social “ Sinceramente” per l’impegno verso la salute mentale; l’associazione Fili d’Erba, insignita del premio al sociale per la valorizzazione culturale di giovani con sindrome di Down.

“Seguo da anni l’evoluzione del festival Il Magnifico – ha detto il presidente Giani nel suo intervento introduttivo – una manifestazione che è sempre più vicina a Regione Toscana grazie anche alla collaborazione con GiovaniSì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani di cui è responsabile Bernard Dika, neo eletto consigliere regionale – Credo nelle potenzialità dei giovani ma credo anche che per entrare in sintonia con loro servono altri giovani. Grazie al lavoro di GiovaniSì, a manifestazioni come questa o il nostro Next Generation Fest, si ha la dimostrazione che quando si trova la frequenza di comunicazione giusta per parlare con i ragazzi, le risposte sono sempre positive e si riesce a trasmettere il senso delle istituzioni, si possono far conoscere tutte le opportunità e le occasioni di valorizzazione che la nostra comunità offre loro. Questa premiazione è un’occasione importante perché, come diciamo sempre, i giovani sono non solo il futuro ma il presente della nostra società”.

Negli anni il Festival ha ospitato numerosi giovani talenti, tra questi l’attrice Aurora Ruffino, la band BNKR44, il vincitore di Amici Luigi Strangis, la prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano, Martina Arduino, il creator e speaker radiofonico Daniele Giannazzo e molti altri protagonisti della scena culturale e artistica nazionale.