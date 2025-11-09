"DEMOCRAZIA e PACE", iniziativa della Società Dante Alighieri

Grosseto: Mercoledì 12 Novembre alle ore 17:00, avrà luogo presso la Sala Consiliare nel Palazzo della Provincia la terza ed ultima parte della conferenza sul tema "DEMOCRAZIA e PACE", tenuta dall'Ingegnere Fabio Fineschi, già Docente e Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze per la Pace, presso l'Università di Pisa.

Il Professor Fineschi ritiene che non ci possa essere una pace internazionale se pace non c’è all’interno dello Stato. La storia ha insegnato che è più duratura e proficua la pace se si coniuga con la libertà: la libertà dei diritti costituzionali limitata dai doveri costituzionali. Libertà e democrazia sono poi fortemente collegate tra loro nelle regole, nelle procedure, negli obiettivi, nei valori, negli strumenti. Verranno ulteriormente analizzate queste connessioni, per valutare la realtà della società contemporanea alla luce del quadro razionale e umano proposto dalla nostra Costituzione: saremo in grado di costruire insieme uno Stato liberal-democratico capace di garantire la pace?