Conapo soddisfatto per l'acquisizione della sede Vigili del Fuoco a Isola del Giglio

Isola del Giglio: Il Conapo, sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco, esprime soddisfazione per l’acquisizione da parte del Demanio, della ex casa cantoniera di Monticello a Isola del Giglio, che diventerà la nuova sede del distaccamento stagionale del Corpo.

«Dopo oltre trent’anni di presenza continuativa sull’isola, spesso garantita in condizioni logistiche precarie, i Vigili del Fuoco potranno finalmente contare su una sede stabile e adeguata» dichiara Paolo Petri, Segretario Provinciale Conapo di Grosseto.





«È un risultato atteso da tempo, frutto – spiega il sindacalista dei vigili del fuoco - dell’impegno e della determinazione dei Comandanti che si sono succeduti alla guida del Comando di Grosseto, fino all’attuale Comandante l’ing. Roberto Bonfiglio, cui va il nostro ringraziamento. Saranno ora necessari interventi di adeguamento, ma l’acquisizione rappresenta un traguardo importante». Il Conapo intende inoltre rivolgere un sincero ringraziamento al Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, per la sensibilità istituzionale e il ruolo attivo svolto nel favorire la positiva conclusione dell’iter e a tutte le Amministrazioni e Istituzioni coinvolte — Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Agenzia del Demanio, Regione Toscana, Provincia di Grosseto e Comune di Isola del Giglio — per la collaborazione e la disponibilità dimostrate.

Il Conapo rivolge inoltre un plauso al Ministero dell’Interno e al Dipartimento dei Vigili del Fuoco «che hanno continuato a sostenere con convinzione la presenza del Corpo sull’isola, nonostante la cessazione dei contributi regionali, garantendo con risorse proprie la sicurezza di residenti e turisti».

«L’assegnazione definitiva di una sede ai Vigili del Fuoco del Giglio è una notizia che accogliamo con soddisfazione» dichiara Marco Piergallini, Segretario Generale del Conapo ritenendolo «un giusto riconoscimento per un servizio che da oltre trent’anni viene assicurato con professionalità e sacrificio dai vigili del fuoco di Grosseto. Ora sarà possibile operare in una sede stabile, nell’interesse della collettività e della sicurezza di un territorio unico come quello gigliese».





Per il Conapo di Grosseto, questo risultato «è un riconoscimento al lavoro dei colleghi che hanno garantito la continuità del servizio sull’isola e una garanzia per la comunità gigliese e per i visitatori, che potranno contare su una presenza stabile ed efficiente dei Vigili del Fuoco».



