Attualità

Santa Fiora protagonista in tv: puntata di “Linea Verde” su Rai1 e RaiPlay dedicata al borgo

Santa Fiora: Domenica 9 novembre, alle ore 12.20, Santa Fiora sarà protagonista della nuova puntata di Linea Verde, in onda su Rai1 e in streaming su RaiPlay.

Un’occasione straordinaria per far conoscere al grande pubblico le bellezze, la storia e i sapori del territorio. Nella puntata di domenica, i conduttori Peppone, Fabio e Margherita accompagneranno i telespettatori in un viaggio alla scoperta dell’Amiata, con una tappa speciale dedicata proprio a Santa Fiora, celebre per le acque sorgive, la suggestiva Peschiera, la storia mineraria e il marrone santafiorese, eccellenza autunnale del territorio. Musica popolare affidata al Coro dei Minatori di Santa Fiora.

L’attenzione dei media nazionali sul borgo amiatino non è una novità: Santa Fiora è spesso al centro di servizi televisivi e articoli che ne raccontano il fascino, la vivacità culturale e la qualità della vita.

“La presenza di Linea Verde è una importantissima occasione per far conoscere il territorio – sottolinea il sindaco Federico Balocchi con le sue tradizioni ed eccellenze gastronomiche, attraverso un programma che da oltre 40 anni racconta con successo l’Italia rurale, mostrando l’importante legame tra uomo, territorio e natura”.

.