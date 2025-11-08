Roccastrada: L’Amministrazione incontra i cittadini nelle frazioni

A partire da giovedi prossimo una serie di appuntamenti per ascoltare le richieste dei cittadini

Roccastrada: a partire da giovedi 13 novembre l’Amministrazione Comunale tornerà ad ascoltare i cittadini direttamente a casa loro, nelle frazioni. Inizia un giro nei paesi finalizzato ad effettuare sopralluoghi e raccogliere segnalazioni e richieste, per concludersi con l’incontro con i cittadini nei centri civici o in sedi comunali distaccate dal capoluogo.

E’ previsto un calendario di appuntamenti che inizierà da giovedi 13 novembre con le frazioni di Torniella e Piloni. La vice sindaca con delega ai lavori pubblici e alle manutenzioni e la funzionaria responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale saranno presenti nelle frazioni a partire dalle 15.30 per un giro ricognitivo che proseguirà alle 17.00 circa nella struttura Centro Civico frazionale di Via Senese.

“La volontà dell’Amministrazione è quella di tornare ad ascoltare i cittadini direttamente a casa loro – queste le parole della vice sindaca e assessora ai lavori pubblici Stefania Pacciani – soprattutto quelle persone che per motivi vari non possono recarsi nel capoluogo per venire a manifestare le loro segnalazioni e richieste direttamente in municipio. E’ un’iniziativa di ascolto che l’Amministrazione Comunale aveva già messo in campo in passato per far sentire l’istituzione vicino ai cittadini e per dare voce al territorio. Il calendario delle visite nelle frazioni verrà stabilito settimanalmente ma sarà nostra cura informare tempestivamente i cittadini per favorire il massimo della partecipazione”.



