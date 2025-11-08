Il Comune di Grosseto stringe una partnership con l’Alberghiero per gli aperitivi del Teatro degli Industri

Grosseto: Saranno gli studenti dell’Istituto Leopoldo II di Lorena, nello specifico dell’Alberghiero, ad occuparsi degli aperitivi che si terranno al Teatro degli Industri in occasione degli incontri con le compagnie protagoniste della nuova stagione teatrale.





Nel corso del progetto, gli studenti daranno un contributo attivo nel servizio di catering durante gli otto incontri pomeridiani della rassegna “Incontri e aperitivi con gli interpreti”, in programma al ridotto del Teatro degli Industri. Si tratta di un ciclo di appuntamenti che accompagna la stagione teatrale 2025/2026 e che permette al pubblico di conoscere da vicino gli attori protagonisti degli spettacoli in cartellone, attraverso momenti di dialogo, confronto e convivialità.

Gli incontri si svolgeranno sempre alle 18.15, con ingresso gratuito, da sabato 8 novembre 2025 con Rumori fuori scena di Michael Frayn. Gli appuntamenti continueranno il 10 dicembre 2025 con Riccardo III l’11 gennaio 2026 con L’uomo, la bestia e la virtù, il 18 gennaio 2026 con Il padrone con Nancy Brilli, il 29 gennaio 2026 con Malinconico con Massimiliano Gallo. Ancora l’8 febbraio 2026 con Anfitrione di Plauto, con Emilio Solfrizzi, il 5 marzo 2026 con La signora delle camelie e infine sabato 18 aprile 2026 con La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza di Alberto Fumagalli. La collaborazione tra il Teatro degli Industri e l’Istituto Leopoldo II di Lorena rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra cultura e formazione, capace di unire esperienza pratica e crescita educativa.



