Firenze al centro del mistero: il 26° Summit Internazionale di Ufologia svela le “Entità Non Umane”

Ricercatori, scienziati e testimoni da tutto il mondo si riuniscono per indagare il fenomeno NHI – dalle luci di Hessdalen ai rapimenti alieni, fino ai nuovi progetti italiani di monitoraggio del cielo.

Firenze: Al Congresso degli Stati Uniti lo sanno già: qualcosa di strano e inspiegabile si muove nei nostri cieli. E lo fa impunemente, fuori controllo. Per questo, da anni i legislatori americani cercano - con emendamenti e audizioni- di conoscere la verità, tutta la verità, sul fenomeno che una volta si chiamava UFO, poi è diventato un più generico UAP e adesso viene definito in modo esplicito NHI, la sigla inglese per le parole “Intelligenza Non Umana”. Ecco a voi servito il mistero dalle implicazioni potenzialmente più rivoluzionarie della nostra Storia: una volta svelato, potremmo scoprire non soltanto che non siamo soli nell’Universo, ma addirittura che gli Altri sono già qui, sul nostro pianeta.

Un enigma al quale cercheranno di dare una risposta i vari esperti che parteciperanno domenica 9 novembre 2025 al 26esimo Summit Internazionale di Ufologia organizzato a Firenze dal GAUS (Gruppo Accademico Ufologico di Scandicci), insieme al blog Extremamente e a FREE (Federazione Ricerca Entità Extraumane) e alla piattaforma digitale “Oltre la Terra”. L’appuntamento dal titolo “Entità non umane: Extra e Terrestri” si terrà presso lo Starhotels Michelangelo (Viale Fratelli Rosselli, 2) è già SOLD OUT.

Importanti gli ospiti che interverranno, a partire dal nome forse più noto, quello del professor Corrado Malanga, già docente di Chimica all’Università di Pisa, figura di spicco nel panorama italiano per quanto riguarda l’ufologia e la ricerca sulla coscienza. In particolare, Malanga ha elaborato un suo complesso sistema teorico che unisce elementi di fisica, chimica, psicologia e spiritualità per spiegare la controversa questione delle cosiddette abduction (vale a dire, i rapimenti alieni).

Dalla Norvegia, arriverà un altro illustre accademico, ossia il professor Erling Strand. Da decenni, il docente universitario sta studiando un fenomeno ancora tutto da chiarire noto come “le Luci di Hessdalen”. Si tratta di anomale manifestazioni luminose che compaiono in modo imprevedibile in questa valle scandinava con forme, colori e intensità variabili, sia di giorno che di notte, mostrando talvolta un comportamento “intelligente”. L’intervento susciterà l’interesse del pubblico in quanto andrà ben oltre le luci norvegesi..

In collegamento da Bruxelles, interverrà l’ingegnere aerospaziale con dottorato Andrea Lani, che si distingue per la sua ricerca personale nell'ambito della coscienza. Da diversi anni pratica tecniche meditative che, a suo dire, gli avrebbero permesso di entrare in comunicazione mentale con forme di intelligenze non umane.

Altro ospite importante, Alessandra Sambrotta. Romana, laureata in giurisprudenza, ha un passato di imprenditrice e un presente di scrittrice. Al centro dei suoi numerosi libri, c’è la sua esperienza vissuta a Erks, la misteriosa città interdimensionale che si nasconderebbe sotto il monte Uritorco, in Argentina, dove sostiene di aver personalmente incontrato degli “Esseri di Luce”.

La giornalista Sabrina Pieragostini presenterà al pubblico il libro American Lie (“Una menzogna americana”), scritto dal ricercatore statunitense Raymond Szymanski e da lei tradotto in italiano. L’autore, grazie alla testimonianza inedita di un ex pilota militare americano inviato ad intercettare un velivolo sconosciuto dalle prestazioni di volo straordinarie, dimostra in modo incontestabile la disinformazione portata avanti dalle istituzioni americane per nascondere all’opinione pubblica una realtà scomoda, ma non più eludibile.

Sarà poi presente Nicola Tosi, un ricercatore specializzato nello studio di questi incredibili fenomeni che collabora con diversi enti di ricerca e associazioni ufologiche. Tosi si dedica principalmente alla raccolta e all’analisi di dati con strumenti tecnologici avanzati come telecamere ad alta definizione. In questo modo, ha sviluppato protocolli di indagine che gli permettono di distinguere tra fenomeni naturali, errori di interpretazione e veri e propri eventi anomali.

L’evento fiorentino del 9 novembre vede anche la partecipazione dell’ingegnere Massimo Angelucci, direttore scientifico del GAUS. Angelucci basa le sue ricerche su una raccolta sistematica di testimonianze e sulla capillare verifica dei luoghi degli avvistamenti. In particolare, negli ultimi anni, si è concentrato su un caso molto discusso e contestato: la Valmalenco, soprannominata “la Valle degli UFO” per l’elevato numero di casi segnalati.

Angelucci, poi, presenterà ufficialmente la nascita di FREE (di cui è presidente), una nuova realtà che riunisce numerose associazioni e singoli studiosi in ambito ufologico. Non solo: è anche consulente del documentario dedicato ai misteri della Valmalenco prodotto da OLT “Oltre la Terra”, una piattaforma digitale che sta per fare il suo esordio e che si occuperà di tematiche di confine- dalla vita extraterrestre all’alimentazione consapevole, dall’archeologia misteriosa alla coscienza. OLT sarà presentata da Simone Ranucci. Il Summit ufologico del GAUS sarà quindi l’occasione per illustrare al pubblico sia questa nuova realtà editoriale sia l’iniziativa innovativa di Andrea Varisco chiamata UNI-Alert, con lo scopo di monitorare e analizzare in tempo reale i fenomeni non identificati nei cieli italiani.

Infine, non mancherà l’ospite internazionale a sorpresa: quest’anno, è il ricercatore sudamericano Jaime Rodriguez, ufologo ecuadoriano, noto per il suo impegno nella divulgazione del fenomeno UFO in America Latina e celebre grazie alla trasmissione tv Evidencia OVNI. Nel suo intervento presenterà un incredibile caso che sembra aver coinvolto la diplomazia extraterrestre. Assolutamente da non perdere!