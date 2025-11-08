“Camminare con Gusto” fa tappa a Capalbio: un viaggio tra arte, sapori e fascino senza tempo

Capalbio: Ci sono luoghi che non si attraversano soltanto: si vivono, passo dopo passo, ascoltandone il silenzio e respirandone la bellezza. Tra questi c’è Capalbio, la “piccola Atene” della Toscana, così chiamata per la sua ricchezza culturale, artistica e storica, unita al fascino del suo borgo medievale e alla vicinanza con il mare. Un luogo di ispirazione per intellettuali e artisti, racchiuso in un’imponente doppia cerchia muraria, fatta di vicoli suggestivi e panorami che si aprono fino alla costa. Capalbio è questo e molto di più: un borgo dal fascino unico e senza tempo, dove si mangia e si beve bene, si respira aria buona e si vive immersi nella natura incontaminata.

È qui che ha fatto tappa “Camminare con Gusto”, il progetto promosso da Confcommercio Toscana nell’ambito di Vetrina Toscana, il programma della Regione Toscana in collaborazione con Unioncamere Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana. L’iniziativa, organizzata da Confcommercio Grosseto insieme al Centro Commerciale Naturale di Capalbio, ha accompagnato giornalisti e blogger del settore in un percorso esperienziale tra arte, artigianato e sapori autentici. Non è mancato all’appuntamento il sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini.

Guidati da Antonella Di Virgilio di 3K Explore i partecipanti sono partiti da Piazza Belvedere, dove ad accoglierli è stata la colorata “Nanà”, opera dell’artista franco-statunitense Niki de Saint Phalle. Da qui è iniziato un viaggio sensoriale tra cultura e sapori. Alla Dispensa di Capalbio, primo incontro del percorso, un brindisi di benvenuto ha dato il via alla giornata con la degustazione di olio extravergine d’oliva e vini locali. Il tour è poi proseguito con la visita a Palazzo Collacchioni e alla Rocca Aldobrandesca, dove è custodito il celebre fortepiano di Giacomo Puccini, sul quale il Maestro si dice abbia composto alcune delle sue opere.





Il viaggio nel gusto ha continuato la sua rotta tra i sapori capalbiesi: al ristorante “Da Maria – Le Chicche di Capalbio” i partecipanti hanno assaggiato piatti di pesce in cui la tradizione incontra l’innovazione; alla Trattoria “La Torre da Carla” le tipicità storiche del territorio, come l’acquacotta, il buglione e la coratella, hanno raccontato la cucina contadina di un tempo; mentre alla Trattoria Toscana è stato protagonista il celebre tortello dolce, variante capalbiese dei tortelli maremmani, con un tocco di zucchero nel ripieno.

Tra una tappa e l’altra, il percorso ha condotto i partecipanti alla scoperta delle realtà artigiane locali, da Essentia – Profumi Artigianali fino al negozio Antichità & Vintage di Erika Marcucci, sede del Centro Commerciale Naturale di Capalbio, dove si è conclusa la giornata con i saluti e la consegna delle gift box con prodotti del territorio.

«Noi del Centro Commerciale Naturale di Capalbio abbiamo accolto con entusiasmo l’invito di Vetrina Toscana e Confcommercio a partecipare a questo progetto – afferma Erika Marcucci, presidente del CCN - Capalbio non è solo mare, non è solo estate: vogliamo invitare tutti a vivere il borgo in ogni stagione, scoprendone il ritmo lento e la bellezza autentica».

«Camminare con Gusto, e la giornata di oggi, rappresentano appieno lo spirito di Vetrina Toscana: un turismo lento, all’aria aperta, fatto di esperienze genuine e di incontri con le persone che custodiscono saperi e sapori della nostra regione - sottolinea Daniela Mugnai, dell’ufficio stampa di Vetrina Toscana - Capalbio, con le sue botteghe e i suoi piatti identitari, dimostra quanto la Toscana sia un mosaico infinito di eccellenze. Invitiamo tutti i visitatori a scannerizzare il QR code e a ripercorrere questo itinerario, per rivivere in autonomia la stessa esperienza».

«I borghi della nostra provincia sono scrigni di autenticità, che hanno bisogno solo di una spinta, di crederci un po’ di più e di valorizzare con coraggio le proprie eccellenze – dichiarano Giulio Gennari e Gabriella Orlando, presidente e direttore di Confcommercio Grosseto - Iniziative come Camminare con Gusto accendono una luce su territori straordinari e sulle imprese che li rendono vivi ogni giorno. La Maremma, in particolare, ha tanto da offrire, non solo in estate: basta saperla guardare con occhi nuovi».

Così, tra vicoli di pietra e sapori d’autunno, Camminare con Gusto prosegue il suo viaggio nei borghi toscani, portando avanti l’idea di un turismo sostenibile e autentico, dove ogni passo diventa un incontro e ogni assaggio una storia da raccontare.