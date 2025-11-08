A Grosseto nasce la Consulta comunale per la tutela degli animali: un passo storico di democrazia partecipativa

Grosseto: Ieri, 7 novembre, il Consiglio comunale di Grosseto ha approvato all’unanimità l’istituzione della Consulta comunale per la tutela degli animali, uno strumento di partecipazione civica che permetterà a cittadine, cittadini e associazioni di collaborare con l’Amministrazione per la tutela degli animali sul territorio.

La Consulta rappresenta il coronamento di un percorso iniziato a novembre 2022, con la Proposta di iniziativa popolare promossa dalle locali associazioni Grosseto al Centro, Italia Nostra, Forum Ambientalista e WWF, e sottoscritta da molti cittadini presso il Municipio. Successivamente, con la nascita dell’associazione Occhi di Gatto, anche questa realtà ha sostenuto attivamente la proposta, finché nello scorso mese di maggio, su iniziativa della Consigliera e Presidente della 3ª Commissione consiliare Simonetta Baccetti, si è tenuta una seduta della Commissione insieme alle associazioni di tutela degli animali. In quell’occasione la Presidente Baccetti si impegnò a concretizzare la proposta della Consulta.

Nei mesi successivi, l’Assessora all’ambiente e agli affari animali Erika Vanelli, insieme al Dirigente Domenico Melone e alla Funzionaria Annaclaudia Venturini, ha convocato le associazioni per approfondire e definire insieme il disciplinare della Consulta predisposto dagli Uffici comunali, che traeva origine dalla proposta di iniziativa popolare, fino al voto favorevole di oggi.

Un ringraziamento condiviso

Le associazioni firmatarie desiderano ringraziare il Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’Assessora Erika Vanelli, la Presidente della 3ª Commissione consiliare Simonetta Baccetti, il Dirigente Domenico Melone, la Funzionaria Annaclaudia Venturini e tutte le Consigliere e i Consiglieri comunali, che hanno sostenuto con voto favorevole l’istituzione della Consulta, per l’ascolto, l’impegno e la scelta di aprire un canale stabile di dialogo tra istituzioni, cittadinanza e associazioni.

Uno strumento di partecipazione e responsabilità condivisa per il bene degli animali

L’istituzione della Consulta rappresenta un passo significativo per la tutela di tutti gli animali sul territorio di Grosseto. Con questo organismo, le istituzioni riconoscono il valore della partecipazione civica e del contributo delle associazioni, aprendo a un confronto stabile e collaborativo. La Consulta avrà funzioni consultive e propositive, potrà avanzare idee, presentare progetti concreti, proporre interventi normativi, offrendo un contributo alle politiche comunali per il benessere degli animali.

"Oggi si apre una nuova fase: da una proposta dal basso nasce una responsabilità condivisa. Siamo certi che, attraverso la Consulta, si svilupperà un dialogo costante, costruttivo e proficuo con il Comune di Grosseto, perché il rispetto e la cura degli animali diventino un impegno concreto dell’intera comunità" affermano le associazioni Grosseto al Centro, Italia Nostra (sezione Maremma Toscana), WWF (Provincia di Grosseto) e Occhi di Gatto (Grosseto ODV).







