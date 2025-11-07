Un sincero ringraziamento ai volontari della Croce Rossa di Porto Santo Stefano

Porto Santo Stefano: Un sincero ringraziamento va all’amico e socio della Croce Rossa Italiana, Baldino Rosi, che, insieme a numerosi altri volontari del Comitato della Costa d’Argento, garantisce con costanza la propria collaborazione e presenza presso la sede CRI di via Baschieri, a Porto Santo Stefano. All’interno della struttura sono attivi diversi servizi fondamentali per la comunità: un ambulatorio medico, un ufficio di segretariato sociale, la segreteria locale per il ritiro dei viveri e dei pacchi AGEA, e la segreteria del gruppo donatori di sangue della Croce Rossa, gestita con impegno da Edoardo Ferrara e dallo stesso Baldino Rosi.

A garantire un contributo costante e prezioso alla sede di Santo Stefano sono anche Mauro Gabrielli, Monia Alocci, Marcella Fantaccini, Loredana Cordovani, Stefania Busonero, e molti altri volontari che, con dedizione e spirito di servizio, rappresentano un punto di riferimento per tutta la comunità. La Direzione Sanitaria viene curata dal dottor Giorgio Rizzardi, Medico di CRI e vice Presidente del Comitato della Costa d'Argento.

Un grazie di cuore a tutti loro per la disponibilità, la passione e l’impegno quotidiano.