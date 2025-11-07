Pitigliano: Santi Vinai 2025, la Festa del Vino Novello e dell’Olio Nuovo

7 | 8 | 9 novembre 2025
Pitigliano: Torna a Pitigliano uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno maremmano: Santi Vinai, la festa del Vino Novello e dell’Olio Nuovo, organizzata dall’associazione Cantine nel Tufo, con il patrocinio del Comune di Pitigliano e il sostegno di Banca TEMA.
Un fine settimana dedicato ai sapori, ai profumi e alle tradizioni del territorio, in cui il borgo del tufo si animerà con degustazioni, spettacoli, musica e momenti conviviali.
Il programma prevede tre giornate di eventi:
• Venerdì 7 novembre: inaugurazione in Piazza della Repubblica con olio nuovo, vino novello e castagne, seguita da cena con prodotti locali e musica dal vivo.
• Sabato 8 novembre: molitura in diretta, assaggi di olio nuovo, spettacoli itineranti, musica live e DJ set.
• Domenica 9 novembre: pranzo con prodotti locali, musica con Stefano Rosa e un laboratorio per bambini dedicato all’autunno presso gli Ex Granai.