Per tutte le donne: Manuela Manetti del Soroptimist Club al Senato e a Gustatus

Manuela Manetti, attivissima presidente del Soroptimist Club International Orbetello Costa d’Argento, nei giorni scorsi è stata protagonista a Roma, al Senato della Repubblica, e alla prestigiosa manifestazione Gustatus di Orbetello.

Roma: Al Senato della Repubblica, Manetti ha rappresentato le sorores del Soroptimist Club International Orbetello Costa d'Argento presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, nell’ambito dell’incontro “Osteoporosi – Report del Progetto Nazionale SII”, promosso su iniziativa del senatore Bartolomeo Amidei e con il patrocinio del Senato. L’evento, che ha visto la relazione della professoressa Annamaria Bernardi, ha ospitato interventi di personalità di rilievo del mondo scientifico e istituzionale, tra cui Adriana Macchi, presidente nazionale Soroptimist, Annamaria Moretti, presidente Giseg, e Annamaria Colao, titolare della Cattedra UNESCO di Educazione alla Salute dell’Università di Napoli.

Sabato scorso, allo Spazio Conferenze del Maremma Show Gustatus, Manuela Manetti ha ricordato le importanti attività portate avanti dal suo club a favore di tutte le donne.

Il comandante Daniele Busetto, che sostiene il Soroptimist Club International Orbetello Costa d’Argento fin dal primo giorno della sua costituzione, ha ricordato che la presidente Manetti fa parte delle trenta donne insignite del blazer di Artemare Club, insieme alla past president Edy Rita Bronchi.



