Pedale Rosso: Cecina unita contro la violenza di genere

L'arte pop del Maestro Marco Lodola, donata da Castagneto Banca 1910, diventa patrimonio della città.

Cecina: Sport, impegno sociale e cultura si fondono in un unico, forte messaggio: Pedale Rosso torna nella sua "città d'origine", Cecina. La manifestazione, ideata dall'attrice Marianella Bargilli e dal campione olimpico di ciclismo Paolo Bettini, torna per la sua nuova tappa toscana con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sul tema della lotta alla violenza di genere e per la parità dei diritti, a sostegno dell’ODV Contro la violenza di genere.

La pedalata e camminata solidale, che vedrà anche il coinvolgimento dei gruppi locali di Cecina in Cammino, è un modo tangibile per unire l'energia della partecipazione sportiva a un fondamentale scopo benefico. L'evento è particolarmente significativo per i due ideatori, che vivono a Cecina.

Il Programma: due percorsi, un unico arrivo con focus sull'arte

L'appuntamento è in Piazza Carducci a partire dalle ore 9:00, dove verrà allestito il "Villaggio Pedale Rosso" con musica e l'apertura delle adesioni.

La partenza della pedalata e della camminata è fissata per le ore 10:00. I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi che si snoderanno attraverso la città: la Pedalata (12 km) che tocca le principali vie cittadine (Viale G. Marconi, Via Aurelia Nord, Viale della Vittoria) e la Camminata (3,5 km), più breve e accessibile a tutti.

Alle ore 11:00 circa, al termine dei percorsi, l'evento culminerà in un momento di grande impatto culturale e sociale al Teatro E. De Filippo.

Nel foyer del Teatro ospiterà la cerimonia di donazione alla Città di Cecina dell'opera d'arte pop "L’Attesa" del Maestro di fama mondiale Marco Lodola che segue il progetto Pedale Rosso fin dall’inizio. L'opera, tipica dello stile di Lodola, noto artista italiano per le sue figure dinamiche e le sculture luminose, è un gesto di mecenatismo e impegno sociale donato da Castagneto Banca 1910. A seguire, in sala, si terranno letture, testimonianze e gli interventi istituzionali per concludere la mattinata con un momento di riflessione condivisa intorno alle ore 12:30.

Bettini e Bargilli: la bicicletta come simbolo di libertà

"L'iniziativa Pedale Rosso è nata dalla passione che ho per lo sport, che ho voluto far diventare un simbolo della libertà, dell'unione, della condivisione," racconta l'attrice e ideatrice Marianella Bargilli. "Per noi è un valore aggiunto poter pedalare a Cecina dove tutto è cominciato, per donare un contributo per progetti futuri che possano aiutare le donne nel percorso di libertà e indipendenza."

Un concetto ripreso anche da Paolo Bettini, che spiega il significato del nome: "Il rosso ricorda la lotta e anche il sangue, purtroppo, delle violenze, mentre il pedale è il mezzo attraverso cui la bicicletta si muove, simbolo di forza, determinazione e coraggio."

“Il nostro ringraziamento va alla sindaca Lia Burgalassi e al Comune per averci accolti a braccia aperte con affetto ed entusiasmo” concludono Bargilli e Bettini.

L'appoggio della Sindaca Lia Burgalassi

La Sindaca di Cecina, Lia Burgalassi, sottolinea l'importanza di veicolare il messaggio attraverso canali d'impatto: “Siamo contenti che Pedale Rosso approdi con questa nuova edizione a Cecina. Abbiamo collaborato volentieri con loro per questo obiettivo così importante. Lo sport e l'arte hanno un grande potere, possono veicolare messaggi in modo più forte e più netto di quanto possano fare tanti discorsi.”