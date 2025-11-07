Parte il cineforum per ragazzi del progetto “Stai nel Chill”

Domenica 9 novembre il primo appuntamento con “Gagarine – Proteggi ciò che ami”

Manciano: Continua il progetto “Stai nel Chill – Manciano Local Hub”, promosso dal Comune di Manciano – Assessorato alle Politiche giovanili – e dalla Consulta comunale per il Sociale e le Politiche giovanili.

Il programma si arricchisce di nuove iniziative pensate per creare spazi di incontro, condivisione e crescita. Oltre ai giochi da tavolo e di ruolo del mercoledì sera, organizzati in collaborazione con l’associazione Bandus, con pizza e bibite per tutti i partecipanti, parte da domenica 9 novembre il Cineforum per ragazzi, con proiezioni, dibattiti e momenti conviviali ogni domenica dalle 16 alle 19 al Centro La Pesa.

Il primo appuntamento sarà con il film “Gagarine – Proteggi ciò che ami”, una storia poetica e attuale che parla di sogni, amicizia e resilienza.

«Con il progetto Stai nel Chill – spiega il vicesindaco Roberto Bulgarini, con delega alle Politiche giovanili – vogliamo offrire ai ragazzi spazi di partecipazione, confronto e creatività. Dopo le attività di socializzazione e gioco, il cineforum rappresenta un’occasione per approfondire temi importanti attraverso il linguaggio del cinema. È un modo per stare insieme in maniera costruttiva e inclusiva, unendo divertimento e riflessione».

Tutte le attività sono gratuite e rivolte ai ragazzi e alle ragazze del territorio dai 14 anni in su.

Il calendario del cineforum proseguirà ogni domenica fino al 28 dicembre, con film che affrontano temi di attualità, crescita personale e scoperta del mondo.

Per informazioni: alessia.lombardi@comune.manciano.gr.it.