La Toscana in festa con gli Orti Slow Food: 79 scuole si riuniscono per celebrare il piacere di mangiare sano

Martedì 11 novembre 40 mila alunni e 400 attivisti danno vita al tema “Vogliamoci bene!”, tra ricette, assaggi e attività creative

Firenze: Allenare i sensi, scoprire nuovi sapori, imparare a scegliere cosa mangiare in modo equilibrato e consapevole: è questo lo spirito al centro della Festa Nazionale degli Orti Slow Food, che torna nella consueta ricorrenza di San Martino, martedì 11 novembre, in un anno speciale per il progetto, premiato dall’ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – e inserito nella selezione ADI Design Index 2025. Tra degustazioni, ricette e attività creative, oltre 1500 classi ー dagli asili nido alle scuole secondarie di primo grado ー e 25 comunità animano orti e spazi verdi in tutta Italia, trasformandoli in veri e propri luoghi di incontro, inclusione, educazione alimentare, gioco e convivialità.

Il tema, Vogliamoci bene! L’educazione a una buona e sana alimentazione per tutte e tutti, pone l’attenzione sulla scelta di un’alimentazione corretta e sostenibile, ispirata ai principi del piatto di Harvard, il cosiddetto “piatto sano” che rappresenta l’equilibrio ideale tra frutta e verdura, cereali integrali e proteine sane, racchiudendo alla perfezione il senso più profondo della giornata: affrontare insieme la sfida di seguire uno stile di vita salutare, con gusto, curiosità e divertimento.

In Toscana partecipano alla Festa 79 scuole. Scrivi a educazione@slowfood.it per scoprire scuole e comunità vicine a te.