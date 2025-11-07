Il Lions Club Tarquinia riposiziona una nuova targa commemorativa del restauro della fontana di Piazza Matteotti

Tarquinia: Il Lions Club di Tarquinia ha riposizionato una nuova targa commemorativa che ricorda l’importante restauro conservativo della fontana monumentale di piazza Giacomo Matteotti, realizzato nel 1994 dal Club sotto la presidenza di Giuseppe Tini.

“All’epoca del restauro – ricorda la presidente del Lions Club Tarquinia, Roberta Ranucci –, fu organizzata una bellissima cerimonia inaugurale, in collaborazione con l’allora sindaco Maurizio Conversini, alla presenza di numerosi cittadini e rappresentanti delle istituzioni. In quell’occasione venne collocata nella pavimentazione una lastra di peperino a ricordo dell’intervento, che nel tempo si è deteriorata fino a diventare illeggibile. Per questo motivo i soci del Club hanno voluto rinnovare la memoria di quella significativa opera, donando alla cittadinanza una targa più moderna che è stata inserita, in accordo con l’Amministrazione comunale, all’interno della cartellonistica descrittiva della fontana, così da renderla facilmente visibile a cittadini e visitatori. Desidero ringraziare i soci Fabio Fiorelli e Angelo Projetti, referenti del progetto, per l’impegno con cui hanno seguito tutte le fasi, dalla realizzazione al posizionamento della targa. Siamo contenti che il sindaco Francesco Sposetti e l’Amministrazione, che ringrazio a nome mio e del Club, abbiano accolto favorevolmente la nostra iniziativa, segno tangibile di una sempre attiva collaborazione con la nostra Associazione”.



