Grosseto: Cittadinanza onoraria al professore Danilo Barsanti

Grosseto: Questa mattina il Consiglio comunale ha conferito la cittadinanza onoraria al professore Danilo Barsanti. Nelle motivazioni si legge: "Per l'alto valore dei suoi studi dedicati alla storia della Maremma e di Grosseto, che hanno contribuito a preservare e valorizzare la memoria del territorio e delle sue trasformazioni sociali, economiche e culturali".

Commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti: "Un riconoscimento che nasce non solo dal suo prestigioso percorso accademico, ma anche dal suo legame profondo, autentico e costante con questa terra. Il professore Barsanti ha saputo portare con sé, nel lungo cammino di ricerca e di insegnamento, le radici maremmane che hanno ispirato e accompagnato il suo pensiero. Le sue opere ci restituiscono la memoria di un territorio che, da terra di malaria e di fatica, è diventato simbolo di rinascita e di progresso grazie al lavoro dell'uomo, alla scienza e alla visione di un futuro che ha sempre contraddistinto la gente maremmana". Alla cerimonia era presente il professore Amedeo Alpi, vicepresidente dell'Accademia dei Georgofili, promotore della candidatura di Barsanti.

Nella foto, da sx a dx: Turbanti, Barsanti, Vivarelli Colonna, Alpi



