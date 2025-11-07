Eccellenze ai fornelli all’Istituto Alberghiero Matteotti di Pisa

Onorificenza “Collegium Cocorum” allo Chef Giovanni Costanzino

Roma: Prestigioso riconoscimento per il Prof. Chef Giovanni Costanzino, docente di cucina presso l’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Giacomo Matteotti” di Pisa, insignito dell’onorificenza al merito professionale “Collegium Cocorum”, la più alta distinzione conferita dalla Federazione Italiana Cuochi a chi opera da almeno 25 anni nell’arte culinaria con dedizione e competenza.

La cerimonia di consegna si è svolta al Teatro Ghione di Roma, alla presenza di centinaia di chef provenienti da tutta Italia. Per la Toscana sono stati assegnati ben 31 “collari”, a testimonianza dell’eccellenza e della vitalità del settore enogastronomico regionale.

A rappresentare la provincia di Pisa, insieme allo Chef Costanzino, anche gli Chef Antonio De Roma, Francesco Panullo e Giovanni Panullo, accompagnati dal Presidente della Federazione Cuochi Pisani, Rocco Fusaro. Una giornata di grande significato per il territorio pisano e per l’intera cucina toscana, che continua a distinguersi per la qualità e la passione dei suoi professionisti.

“Un’ulteriore conferma delle professionalità in campo – sottolinea il Dirigente scolastico Prof. Caruso – e in particolare della qualità e dell’impegno del corpo docente del nostro Istituto, che ogni giorno trasmette agli studenti non solo le tecniche culinarie ma anche i valori della tradizione, del lavoro di squadra e della creatività. I riconoscimenti ottenuti dai nostri docenti e dai nostri allievi, molti dei quali oggi lavorano con successo in ristoranti in Italia e all’estero, sono motivo di grande orgoglio per l’intera comunità scolastica.”

L’Istituto Alberghiero “G. Matteotti” di Pisa, punto di riferimento nel panorama formativo toscano, vanta un corpo docente altamente qualificato e un’offerta formativa che unisce pratica professionale e cultura gastronomica. Gli studenti hanno l’opportunità di formarsi in laboratori modernamente attrezzati e di partecipare a stage, concorsi e progetti internazionali che li preparano concretamente al mondo del lavoro.

Come ricordato dalla Federazione Italiana Cuochi, il “Collegium Cocorum” “non è solo un’onorificenza, ma un riconoscimento al valore umano e professionale di chi, con le proprie mani e con il proprio cuore, contribuisce ogni giorno a rendere grande la cucina italiana.”

Un meritato tributo, dunque, a chi da anni contribuisce alla crescita della cultura gastronomica e alla formazione delle nuove generazioni di cuochi.