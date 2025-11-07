Conferma dell’incarico al dottor Luciano Mattarelli presso il Tribunale di Grosseto

Al dottor Luciano Mattarelli, portavoce nazionale dell’UNVU, collaboratore della Croce Rossa Italiana di Orbetello e socio da oltre venticinque anni, giungono le più vive felicitazioni del Presidente Michele Casalini, del Consiglio Direttivo e dei Delegati.

Orbetello: Il dottor Mattarelli, per conto della CRI, coordina attualmente l’Ufficio Accoglienza presso l’Ospedale di Orbetello, in accordo con la Direzione Sanitaria, e dirige inoltre l’Ufficio Controlli di Gestione e Ispettivo del Comitato.

È stata inoltre confermata la sua nomina presso il Tribunale di Grosseto come Consulente e Collaboratore, incarico che ricopre da diversi anni.

Il Giudice Magistrato Dott. Sergio Compagnucci, Presidente del Tribunale di Grosseto, a seguito del nulla osta del Ministero della Giustizia, ha rinnovato per un ulteriore triennio l’incarico al dottor Mattarelli.

“Sono profondamente onorato di poter proseguire il mio impegno in questa importante istituzione – ha dichiarato il dottor Mattarelli – e desidero esprimere la mia sincera gratitudine al Presidente, ai Magistrati, ai Dirigenti, ai Funzionari e a tutto il personale del Tribunale, con i quali nel tempo si è instaurato un legame professionale e umano davvero speciale. Ringrazio tutti per la fiducia accordatami e per l’onore che mi è stato concesso. Continuerò a svolgere il mio lavoro con dedizione e senso di responsabilità, consapevole dell’importanza di questo servizio essenziale per la cittadinanza.”