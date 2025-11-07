Campagna di sterilizzazione dei gatti delle colonie feline

Assessore Vignali: «Il Comune di Manciano si impegna per la tutela e il benessere animale con questo progetto»

Manciano: Il Comune di Manciano ha attivato a partire da novembre 2025 la campagna di sterilizzazione dei gatti randagi presenti sul territorio comunale. L’iniziativa, promossa dall’assessorato all’Ambiente, è stata affidata all’ambulatorio veterinario di Manciano e ha l’obiettivo di contenere il fenomeno del randagismo felino, garantendo una gestione corretta e rispettosa delle colonie feline.

Il servizio è rivolto esclusivamente ai gatti appartenenti alle colonie feline riconosciute dal Comune di Manciano. Per questo motivo, chi accompagna il gatto dal veterinario dovrà essere munito del documento che attesta l’appartenenza del felino a una colonia censita dall’Amministrazione comunale.

«Con questa iniziativa – spiega l’assessore all’Ambiente, Daniela Vignali – è volta a tutelare il benessere animale in stretta collaborazione con i volontari del territorio che ogni giorno si occupano delle colonie feline. La sterilizzazione è uno strumento fondamentale per prevenire il randagismo e favorire una convivenza equilibrata tra persone e animali sul territorio comunale».



