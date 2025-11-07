Ali Toscana: “Rinnovo giusto, ma senza fondi i Comuni non reggeranno”

Enti locali, Ali Toscana: “Giusto il rinnovo del contratto di lavoro, ma senza risorse aggiuntive tanti Comuni non reggeranno”

Firenze: Marrucci, presidente regionale di Autonomie locali italiane: “Costi scaricati sulle amministrazioni già strette nella morsa di spending review e contributi alla finanza pubblica: il governo apra un confronto serio”

“Il rinnovo del contratto nazionale per i dipendenti degli Enti locali è un riconoscimento doveroso verso chi ogni giorno tiene in piedi i servizi pubblici essenziali. Ma sarebbe superficiale e irresponsabile non notare l’intero costo di questa operazione che ricadrà su Comuni ed Enti locali, che già oggi lavorano con risorse ridotte all’osso: senza più fondi dallo Stato tante amministrazioni non reggeranno”.

A dirlo è Andrea Marrucci, presidente di Ali Toscana – Autonomie Locali Italiane e sindaco di San Gimignano, commentando lo sblocco del Contratto nazionale 2022-2024 per i dipendenti degli enti locali.

“I Comuni toscani – spiega Marrucci – sono ormai stretti in una morsa: da una parte pesano ancora gli effetti della spending review, che proseguirà fino al 2028, dall’altra i contributi imposti alla finanza pubblica, che sottraggono ogni margine di manovra. Così, a fronte di esigenze crescenti, i Comuni sono costretti a fare salti mortali per tenere insieme bilanci e servizi. Non si può andare avanti così”.

“È troppo facile – continua Marrucci – firmare i rinnovi a livello nazionale e poi scaricarne tutti i costi sulle amministrazioni locali. Se non arriveranno risorse statali vere e stabili, si rischia di compromettere la possibilità stessa di mantenere i livelli di servizio attuali: non possiamo pensare di ridurre il personale o aumentare le imposte per coprire spese obbligatorie decise altrove”.

“Ali Toscana – conclude Marrucci – chiede con forza che il Governo apra un confronto serio con i Comuni, per definire una strategia di sostegno strutturale alle autonomie locali. Senza un intervento deciso dello Stato, la buona notizia del rinnovo rischia di trasformarsi nell’ennesimo peso sulle spalle di chi, nei territori, continua a garantire la tenuta del sistema pubblico”.