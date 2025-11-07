Adf. Roccastrada, due interventi sulla rete idrica

I lavori di AdF martedì 11 novembre in via Mazzini e giovedì 13 novembre in via della Salita
Roccastrada: La prossima settimana AdF sarà al lavoro a Roccastrada per due interventi di manutenzione sulla rete idrica. Martedì 11 novembre, per i lavori in via Mazzini, dalle 9 alle 11 abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Mazzini e piazza Dante Alighieri, con ripristino del flusso salvo imprevisti intorno alle 11.
Giovedì 13 novembre, per intervento in via della Salita, dalle 8.230 alle 12 abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nel centro storico di Roccastrada. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 12.
