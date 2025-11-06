Sciopero alla struttura di Filetta: le lavoratrici della GS 09 in agitazione per carichi di lavoro insostenibili

Siena: “Le lavoratrici della Società Consortile GS 09 che operano nel pulimento della struttura di accoglienza di Filetta adibita per i lavori della ‘Siena-Grosseto’ della E78 ‘Due Mari’ sono in stato di agitazione e già da ieri in sciopero - spiega la FILCAMS CGIL Siena – ed esprimono tutta la loro rabbia e preoccupazione per le condizioni in cui sono costrette a lavorare ormai da mesi, perché non ce la fanno più per i carichi di lavoro sempre più pesanti e per la carenza di personale, che non viene sostituito da mesi, per cui in poche unità devono sobbarcarsi il lavoro complessivo determinando non poche conseguenze sulla loro salute fisica”.

“Ad oggi le donne impegnate sono rimaste in 2 a fronte delle 6 unità previste sulla struttura, - prosegue la sigla sindacale - tra l’altro ci risulta che ad una delle lavoratrici a tempo determinato non sia stato rinnovato il contratto, mentre il lavoro è come sempre tantissimo. Non crediamo che sia una scelta corretta.”.

“Diffidiamo la Società Consortile GS 09 dal continuare con questo tipo di organizzazione del lavoro, non più conciliabile con le condizione di salute delle signore, - prosegue la FILCAMS - che sono messe sotto pressione da troppo tempo e non ce fanno a supplire al lavoro di tutti. Se tale modalità dovesse continuare saremmo costretti, nostro malgrado, a prendere altri provvedimenti di natura sindacale, a partire dalla prosecuzione dello sciopero”.

“Attendiamo un tavolo di confronto con l’Azienda - conclude l’organizzazione sindacale - speranzosi di trovare una soluzione a questa annosa condizione. Tutelare la dignità e la salute di chi lavora non è uno slogan, ma un dovere”.