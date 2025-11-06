Arriva a Paganico l'icona della Croce del Giubileo

Martedì 11 novembre un'intera giornata di preghiera e meditazione voluta dal Governatore della Misericordia di Paganico Franca Fralassi
Paganico: La “Peregrinatio” della Croce del Giubileo tra le Misericordie italiane martedì 11 novembre arriva in piazza della Vittoria a Paganico dando inizio ad una giornata dedicata alla spiritualità e alla meditazione.
I'icona della Croce del Giubileo, benedetta a Roma dall'ormai defunto Papa Francesco, è stata fortemente voluta dal Correttore spirituale nazionale delle Misericordie d’Italia S.E. Mons. Franco Agostinelli con lo scopo di porre all’attenzione del mondo delle Misericordie l'importanza dell'Anno Giubilare.
A Paganico dopo la Santissima Messa nella chiesa di San Michele Arcangelo celebrata da don Adorno della Monica - Correttore provinciale – alle 18 la Croce verrà trasportata in processione verso la sede della Misericordia e verrà recitato il Santo Rosario. Alla processione, insieme al Governatore della Misericordia di Paganico Franca Fralassi, a Patrizia Gallorini presidente del Coordinamento grossetano ed ai volontari, parteciperanno Alessandra Biondi, sindaca di Civitella Paganico, e tutte le autorità civili.
Alle 21:30 Fra Adriano Apollonio guiderà una meditazione sul tema “la speranza non delude” che sarà seguita da una veglia di preghiera sino alle 7 del mattino seguente.