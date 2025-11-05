Rosignano: Corsi formativi gratuiti per under 34: ultimi giorni per iscriversi. C’è tempo fino al 10 novembre per social media manager e videomaker, per laboratorio teatrale e tedesco le iscrizioni sono state prorogate al 20 novembre

Rosignano: Sono in partenza quattro corsi formativi gratuiti a Rosignano Solvay per giovani dai 18 ai 34 anni: lingua tedesca, laboratorio teatrale, social media manager e videomaker. Capofila del progetto “Design Yourself” per l’autonomia dei giovani nella Bassa Val di Cecina è l’agenzia formativa Cedit, insieme ad Anpas Cecina, Agenzia per lo Sport di Rosignano, Comune di Rosignano, Anpas Toscana Formazione, Laurenza Srl, Edera Aps e Università Popolare Rosignano. Finanziato dalla Regione Toscana, il progetto si rivolge a giovani disoccupati o inattivi residenti o domiciliati in Toscana con corsi pratici di inserimento nel mondo del lavoro.

Lingua tedesca si svolgerà alla Social Agorà in piazza della Repubblica mentre laboratorio teatrale, social media manager e videomaker all’Università Popolare. Tutti i corsi sono completamente gratuiti e prevedono una indennità di frequenza di 3,50 euro all’ora per un massimo di 250 euro a partecipante. Per teatro e tedesco le iscrizioni sono state prorogate al 20 novembre, per social media manager e videomaker scadranno lunedì 10 novembre. Le lezioni partiranno nelle settimane successive.

Per maggiori informazioni e per consultare il programma dettagliato di ogni corso è possibile visitare il sito www.cedit.org; la referente del progetto Elisa Schettini è contattabile all’indirizzo email schettini@cedit.org.