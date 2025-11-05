Assoservizi presenta il nuovo corso IFTS “DigiTech AI Designer” per formare tecnici del futuro

Un percorso gratuito promosso da Confindustria Toscana Sud e partner per 20 giovani e adulti, dedicato alla progettazione industriale digitale e all’intelligenza artificiale.

Siena: Assoservizi, agenzia formativa di Confindustria Toscana Sud, in partenariato con Eurobic Toscana Sud, istituto Sarrocchi di Siena, Università di Siena, Fondazione ITS Prime ed il gruppo Trigano, promuove il corso IFTS DigiTech AI Designer - Tecnico del disegno e progettazione industriale con tecnologie digitali, con l'obiettivo di formare 20 tecnici di disegno e progettazione industriale che sappiano utilizzare le più avanzate tecnologie digitali, comprese le più recenti applicazioni di Intelligenza Artificiale.

Il corso, della durata di 990 ore di cui 396 di stage in aziende del territorio, è interamente GRATUITO, in quanto finanziato dalla Regione Toscana con le risorse del PR FSE+ 2021-2027 e rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Al corso potranno accedere 20 giovani e adulti/e, non occupati/e o occupati/e, in possesso di diploma professionale di tecnico, diploma di istruzione secondaria superiore, ammissione al V anno dei percorsi liceali o certificazione delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro.

I partecipanti riceveranno una formazione altamente qualificata, soprattutto di tipo pratico-laboratoriale, su disegno tecnico, Office Automation, Data Analysis & AI, tipologie di materiali, progettazione e stampa 3D, principi di programmazione e lavorazioni meccaniche, sicurezza, Green Transition e Circular Economic, Technical English, Soft skills e Quality Management.

Il percorso intende sopperire alla carenza di tecnici specializzati nel settore: secondo l’ultima indagine Excelsior-Unioncamere per la sola manifattura, dalla meccatronica all’informatica, serviranno entro il 2028 almeno 800mila tecnici, con crescente richiesta di competenze digitali per l’utilizzo di tecnologie di IA, come evidenziato dalle oltre 40 aziende del territorio disposte ad offrire opportunità di stage.

Il giorno lunedì 10 novembre, alle ore 11, presso l'Istituto Sarrocchi di Siena si terrà la presentazione dell'iniziativa, aperta a tutti gli interessati.

La scadenza per le iscrizioni è venerdì 21 novembre. Per informazioni e adesioni contattare Assoservizi (tel. 0577 2571 – Email: formazione@assoservizi.eu) o Eurobic (tel. 0577 995051 – Email: info@bictoscanasud.it).



