Santa Fiora: rinnovo albo scrutatori e presidenti di seggio. È possibile presentare domanda 4 novembre 2025

Santa Fiora: Il Comune di Santa Fiora informa i cittadini che è possibile presentare domanda per richiedere l’iscrizione su base volontaria all’albo degli scrutatori di seggio elettorale e all’albo dei presidenti di seggio. Si invitano pertanto tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge a presentare domanda di iscrizione agli Albi comunali, Si tratta di un atto volontario che consente di essere successivamente sorteggiati o nominati per ricoprire incarichi durante le consultazioni elettorali. In cosa consiste l’impegno: chi è nominato presidente di seggio o scrutatore svolge un servizio pubblico durante le giornate delle elezioni, collaborando alle operazioni di voto e di scrutinio. L’impegno è limitato ai giorni delle consultazioni elettorali compresi quelli immediatamente precedenti e successivi alla votazione e l’incarico prestato presso il seggio elettorale è retribuito nei termini previsti dalla normativa vigente. I compensi variano in base alla funzione ricoperta e al tipo di consultazione elettorale. La legge prevede che l’assenza dal lavoro dei lavoratori dipendenti impegnati presso i seggi elettorali sia regolarmente retribuita dal datore di lavoro. Inoltre, è garantito che si possa usufruire nei giorni successivi alle elezioni delle giornate di riposo. Tra i requisiti richiesti per fare domanda è necessario essere iscritti alle liste elettorali del comune e quindi aver compiuto i 18 anni. Nel caso della domanda per il presidente di seggio, bisogna inoltre essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. I modelli di domanda sono scaricabili ai seguenti link: https://www.comune.santafiora.gr.it/servizi/anagrafe-e-stato-civile/iscrizione-albo-presidenti-di-seggio-elettorale https://www.comune.santafiora.gr.it/servizi/anagrafe-e-stato-civile/iscrizione-albo-scrutatori-volontari Una volta compilata può essere inviata alla mail demografici@comune.santafiora.gr.it Oppure consegnata a mano all’ufficio Servizi Demografici, piazza Garibaldi 25, 58037, Santa Fiora. Per informazioni: 0564965305

