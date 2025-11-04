Lavoratori Farmacie private: il 6 novembre sciopero per il CCNL. Un pullman da Siena per il presidio regionale a Firenze.

Siena: "Giovedì 6 novembre le farmaciste e i farmacisti della provincia di Siena, insieme ai circa 60 mila dipendenti delle farmacie private, incroceranno le braccia per il loro intero turno lavorativo." - queste sono le prime parole di Mariano Di Gioia, Segretario Generale della FILCAMS CGIL di Siena.

"Una decisione scaturita dopo l'indisponibilità da parte di Federfarma di rinnovare il CCNL Farmacie Private ormai scaduto da più di un anno, - continua Di Gioia - l'associazione datoriale, che rappresenta i titolari delle farmacie private, non ha voluto riconoscere alle lavoratrici e lavoratori del settore gli incrementi retributivi e adeguati all'attuale incremento inflattivo e al pieno riconoscimento del valore della loro professione. La proposta di 180 euro di aumento in 3 anni è uno schiaffo a chi, tutti i giorni, è il presidio sanitario e sociale di questo Paese. Un punto di riferimento per i cittadini, che non solo ricevono i farmaci e il monitoraggio dell’aderenza terapeutica, ma anche una molteplicità di servizi volti alla prevenzione e allo screening di prima istanza della salute, tra quali vaccinazioni, telemedicina e analisi di prima istanza sul sangue capillare".

"In questi mesi invece i lavoratori delle Farmacie - aggiunge il Segretario - hanno ricevuto da parte di Federfarma solo rinvii e indisponibilità, addirittura minacciando di sottoscrivere futuri CCNL con sindacati per nulla rappresentativi e di comodo. L'associazione ritorni al tavolo, riaprendo e favorendo le trattative, in modo da arrivare ad una conclusione celere del negoziato".

"Per questi motivi, giovedì 6 novembre, in occasione dello sciopero, tutte le lavoratrici e i lavoratori delle Farmacie private senesi saranno a Firenze, in piazza Duomo, per protestare e rivendicare, convintamente, che è giunto il momento di arrivare al rinnovo del CCNL, ormai scaduto da troppo tempo." - conclude il sindacalista.



