Cinema a Castel del Piano: al via la programmazione invernale

Castel del Piano: Dopo il successo della passata stagione riprendono le proiezioni a partire da venerdì 7 novembre. Il cinema è una passione anche a Castel del Piano. “L'iniziativa del Comune di promozione, riattivazione e sostegno del Cinema/Teatro – commenta Cinzia Pieraccini, sindaca di Castel del Piano - ha incontrato un grande favore nella popolazione. La grande partecipazione di spettatori è stato un conforto ulteriore e una base solida per garantire la continuità delle proiezioni e, anche, il segno della qualità della programmazione sino ad oggi offerta. Continueremo così per i prossimi anni”

“Il cinema ha un senso speciale – continua Federico Badini, consigliere comunale con delega alla cultura– in un paese dell'interno. Ogni spettacolo apre una nuova finestra culturale, offre proposte narrative originali, racconta mondi e esperienze ed ha così un'importanza straordinaria nella vita della comunità.”

La programmazione invernale delle proiezioni è prevista a partire dal prossimo fine settimana e proseguirà senza interruzioni per tutto l'anno e nel 2026.

Si ricomincia con un grande film: La vita va così di Riccardo Milani con Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Giuseppe Ignazio Loi. Un racconto ironico e appassionato lungo vent'anni, ambientato in un angolo meraviglioso della Sardegna.

Ecco gli spettacoli e gli orari:

La vita va così di Riccardo Milani

Venerdì 7 novembre ore 21:15

Sabato 8 novembre ore 17 e 21:15

Domenica 9 novembre ore 17 e 21:15

Lunedì 10 novembre ore 17