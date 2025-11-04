Adozione della Variante al Regolamento Urbanistico “Ippodromo” del Comune di Follonica

Dal 12 novembre 2025 sarà possibile consultare online gli elaborati tecnico-grafici e presentare osservazioni entro l’11 gennaio 2026, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 65/2014.

Follonica: Il Comune di Follonica ha adottato la variante al Regolamento Urbanistico denominata “Ippodromo” (modifica dell’art. 55, comma 7 delle NTA ai sensi dell’art. 252-ter comma a) e art. 17 della LRT 65/2014). Gli elaborati tecnico-grafici relativi alla variante saranno messi a disposizione della cittadinanza in consultazione pubblica a partire dal 12 novembre 2025 sul portale istituzionale del Comune.

La consultazione è libera e aperta: chiunque abbia interesse - cittadini, professionisti, associazioni e portatori di interesse - può prendere visione dei documenti e, qualora lo ritenga opportuno, presentare osservazioni ai sensi dell’art. 19, comma 2, della Legge Regionale Toscana n. 65/2014.

Informazioni principali:

Data di pubblicazione della consultazione: 12 novembre 2025 (data di pubblicazione anche sull’apposito Bollettino Ufficiale della Regione Toscana).

12 novembre 2025 (data di pubblicazione anche sull’apposito Bollettino Ufficiale della Regione Toscana). Decorrenza termini: il periodo utile per presentare osservazioni è di 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, quindi termine ultimo 11 gennaio 2026.

il periodo utile per presentare osservazioni è di 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, quindi termine ultimo 11 gennaio 2026. Dove consultare gli elaborati: online, nella sezione documenti tecnici di supporto del Comune di Follonica, al seguente indirizzo:

online, nella sezione documenti tecnici di supporto del Comune di Follonica, al seguente indirizzo: https://www.comune.follonica.gr.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-tecnici-di%20supporto/2.b-Varianti-al-Regolamento-Urbanistico

Responsabile del procedimento:

Ing. Beatrice Parenti, Dirigente del III° Settore Pianificazione.

Come presentare osservazioni

Le osservazioni devono essere formulate in forma scritta e inviate entro il termine perentorio indicato. Si consiglia di includere, oltre al testo dell’osservazione, eventuale documentazione tecnica a supporto (planimetrie, relazioni, pareri di professionisti). Per modalità precise di invio (PEC, posta o consegna a protocollo) è opportuno fare riferimento all’avviso pubblicato sul sito o contattare il Responsabile del procedimento.

Perché partecipare

La variante all’articolazione urbanistica riguarda ambiti sensibili per la pianificazione locale: la partecipazione civica consente ai residenti, ai professionisti e agli operatori economici di contribuire con osservazioni tecniche o segnalazioni di interesse pubblico, permettendo all’Amministrazione di valutare integrazioni o modifiche prima dell’approvazione definitiva.

Per ulteriori chiarimenti e per consultare l’avviso integrale, visitare la sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi e Varianti” del sito comunale o contattare direttamente l’Ufficio Pianificazione.