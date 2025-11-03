Un pomeriggio tra emozioni e gusto: PsicoAdvisor e Luca Pappagallo

Grosseto: Lunedì 3 novembre, dalle ore 10:00 alle 11:00, presso la Libreria Mondadori di Corso Carducci 9 a Grosseto, si terrà il firmacopie del libro “Lascia che la felicità accada. Lezioni di educazione emotiva per imparare a vivere e a viversi meglio” (Rizzoli), scritto da Ana Maria Sepe e Anna De Simone, fondatrici di Psicoadvisor, una delle più seguite riviste online di psicologia in Italia.

Il volume propone un approccio innovativo all’educazione emotiva, basato su solide evidenze scientifiche e arricchito da esercizi pratici. L’obiettivo è accompagnare il lettore in un percorso di consapevolezza e crescita interiore, imparando a riconoscere, accogliere e trasformare le proprie emozioni per vivere con maggiore equilibrio e autenticità.

Gli autori invitano a smettere di rincorrere la felicità come un traguardo futuro e a imparare invece a lasciarla accadere nel presente, riscoprendo la libertà di essere sé stessi e di vivere pienamente.

L’incontro sarà un’occasione per riflettere insieme sul valore dell’ascolto di sé e sulle chiavi per costruire una vita emotivamente più serena.

Mercoledì 05 novembre alle ore 17:30 Luca Pappagallo terrà lo showcooking e presentazione del suo nuovo libro "La magia dei sapori di casa. Oltre 100 ricette per celebrare il gusto della cucina genuina" edito Vallardi, presso Lux Lounge Drink, via Orcagna 61, Grosseto.

Evento organizzato dalla libreria Mondadori in collaborazione con la Pro loco di Grosseto e LUX lounge drink

La nuova raccolta di ricette di Casa Pappagallo® celebra la cucina intesa come espressione di affetto e condivisione. Luca Pappagallo guida il lettore in un viaggio di sapori che spaziano dai risotti e paste elaborate (come il risotto alla crema di scampi e le tagliatelle alla reggina) a piatti rustici (torta di patate) e dolci golosi. Ogni preparazione trasforma ingredienti comuni in momenti straordinari, combinando tradizione e curiosità. Il vero scopo è portare in tavola una "coccola per l'anima", dove la magia sta nel condividere le emozioni, un boccone alla volta.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al 3923438682 invia un whatsapp o telefona e lascia il tuo nome e cognome.











