Novembre a Montalcino, il mese del Tartufo Bianco e del Brunello tra degustazioni, arte, cultura e sapori d’autunno

Nel mese di novembre sono due gli appuntamenti che rendono unico Montalcino: la Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Creste Senesi di San Giovanni d’Asso (8-9 Novembre e 14-15-16 Novembre) e la presentazione della nuova annata del Brunello di Montalcino e delle altre denominazioni del territorio (dal 20 al 24 Novembre)

Montalcino: Dopo un ottobre dedicato alle tradizioni e alla storica Sagra del Tordo, Montalcino si prepara a vivere un novembre ricco di appuntamenti che celebrano i prodotti del territorio, l’anima enologica e culturale del territorio. L’atmosfera delle colline si accende dei colori dell’autunno e diventa lo scenario perfetto per passeggiate, trekking e momenti di relax tra vigneti e paesaggi mozzafiato e per far vivere appieno Montalcino ai proprio cittadini e ai visitatori che non vogliono perdersi questo magnifico scenario.

Per fare ciò associazioni e realtà locali, con il patrocinio del Comune di Montalcino, hanno organizzato una serie di iniziative che spaziano dall’arte alla cultura, dalla musica fino al rispetto e alla tutela per l’ambiente. Novembre è anche il mese della Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi di San Giovanni d’Asso e di Benvenuto Brunello, eventi simbolo che ogni anno portano nel nostro territorio visitatori, giornalisti e appassionati per scoprire le nuove annate di vino e di tartufo.

A San Giovanni d’Asso, nei weekend 8-9 e 15-16 novembre, si rinnova l’atteso appuntamento con la Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi, organizzata dalla Pro Loco: due fine settimana all’insegna del gusto e dell’eccellenza gastronomica toscana. Nel cuore del mese, il 15 e 16 novembre, il Circolo Arci Montalcino promuove il Mercatino Solidale dell’Usato, iniziativa dedicata alla solidarietà e al riuso consapevole. Sempre sabato 8 Novembre alle 19:00 a Torrenieri l’appuntamento ‘Coraggio il meglio è passato’, cena con musica per la raccolta fondi per l’acquisto di un’ambulanza organizzata dalla Misericordia di Torrenieri.

Il 6, 11, 13 18 novembre alle ore 16:30 presso la Biblioteca Comunale ‘Note Letterario. Antologia poetica e musicale’ a cura di Raffaele Giannetti: quattro incontri tra libri e musica per scoprire, ascoltare e condividere le emozioni che nascono quando le parole si incontrano con le note. Evento organizzato dalla Biblioteca Comunale di Montalcino.

Dal 20 al 24 novembre, Montalcino diventa capitale mondiale del vino con Benvenuto Brunello, evento firmato dal Consorzio del Vino Brunello di Montalcino che presenta le nuove annate e accoglie appassionati, esperti e giornalisti da tutto il mondo. Il 22 novembre, il Quartiere Borghetto propone la tradizionale Cena dell’Olio, mentre il 25 novembre, il Circolo Arci Montalcino APS e la Biblioteca Comunale organizzano la Giornata contro la violenza sulle donne, con iniziative di sensibilizzazione e momenti di riflessione condivisa.

Il mese si chiude all’insegna dello sport e della musica: il 28 e 29 novembre torna il Rally Internazionale del Brunello, organizzato da Scuderia Etruria Sport, che porterà nel territorio equipaggi e appassionati di motori da tutta Italia. Il 29 novembre, infine, la Filarmonica G. Puccini saluterà l’autunno con il tradizionale Concerto di Santa Cecilia, appuntamento amatissimo dalla cittadinanza.

A fare da filo conduttore per tutto il periodo, fino al 30 novembre, la mostra “Nulla di ciò che è umano è estraneo a me” dell’artista Irene Raspollini, allestita nella Fortezza Trecentesca – Spazio Restituire Affacci e promossa dall’Amministrazione Comunale di Montalcino.

Novembre a Montalcino è quindi un insieme di esperienze che unisce vino, olio, tartufo, arte e solidarietà, con eventi che valorizzano ogni angolo del territorio e il legame autentico tra le sue comunità. Il calendario dettagliato delle iniziative sarà consultabile sul sito istituzionale del Comune e diffuso attraverso i canali informativi ufficiali.