Appuntamento il 10 novembre con la masterclass di Federfranchising Confesercenti

Grosseto: Dal negozio al brand. Si intitola così l'importante incontro formativo organizzato da Confesercenti Grosseto per aiutare i commercianti a “non passare inosservati” scoprendo le cinque strategie che “trasformano una vetrina in un’icona commerciale”.
La masterclass si svolgerà lunedì 10 novembre dalle 9:30 alle 12:30 alla sala Pegaso del palazzo della Provincia in piazza Dante a Grosseto.
«Imparerai come scegliere la location giusta, progettare un interior design efficace, monitorare i costi, costruire la fedeltà dei clienti e leggere i Kpi (Key performance indicator ossia Indicatori chiave di prestazione) che contano» afferma Federfranchising Confesercenti.
Tra l'altro all'incontro altamente formativo parteciperà un ospite speciale, che racconterà la nascita del suo brand.
Poiché i posti sono limitati per partecipare all'incontro è necessaria la prenotazione:
Scrivici o chiamaci per prenotare: 392 39 56 593 (whatsapp)